martes, noviembre 04, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

La urgencia de entrenar la empatía en un mundo saturado de ruido

+CTG 2025

La urgencia de entrenar la empatía en un mundo saturado de ruido

untold

Camila Straschnoy, US Partner & Senior Strategy Director de Untold, presentó en Más Cartagena la importancia de la creatividad empática en un ecosistema digital saturado de ruido.

Laura Niño
Laura Niño
 noviembre 4, 2025

Camila empezó su conferencia buscando conectar desde lo simple: su espontaneidad, un par de chistes y esa manera desarmada de hablar que, poco a poco, fue ganándose la confianza de la audiencia. Entre historias personales y casos reales, abrió un mapa claro del mundo en el que compiten hoy las marcas: un ecosistema ruidoso donde todo sucede al mismo tiempo. Y dejó un mensaje que se quedó flotando en la sala: solo la creatividad empática —esa que entiende a las personas antes de intentar venderles algo— tiene la fuerza para romper la indiferencia y lograr que una idea realmente importe.

Su idea central fue directa: la creatividad sigue siendo un diferencial, pero solo funciona cuando nace desde la empatía.

Durante su charla explicó que las marcas viven en un entorno donde todo sucede simultáneamente y en el mismo espacio. Por eso, conectar no se trata de producir más contenido, sino de comprender qué mueve realmente a las personas. “Lo más importante es la creatividad empática”, dijo. No basta con ideas llamativas; se necesitan ideas que reflejen emociones, preocupaciones, necesidades y momentos que la audiencia identifica como propios.

Para Straschnoy, la empatía no es un gesto espontáneo, sino “un músculo que se debe entrenar”. En un mundo cada vez más automatizado —obsesionado con hacer más rápido, más barato y con más herramientas de inteligencia artificial— cuestionó el sentido de crear piezas sin alma: “Podés usar muchos audios, pero si no conectan con nadie, es como mandar mensajes vacíos al mar”. En cambio, una pieza pequeña pero verdaderamente empática puede dejar marca, resonar y perdurar.

Su invitación final fue contundente: en tiempos donde la automatización domina la conversación, marcas, agencias y creadores necesitan volver a mirar a las personas. La empatía, bien entrenada y puesta al servicio de la creatividad, no solo rompe el ruido: construye relevancia.

También le puede interesar: Un día de premios, ideas y futuro: así comenzó +CTG 2025

 

TAGS
Eventos

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
+CTG 2025

Un día de premios, ideas y futuro: así comenzó +CTG 2025

Juanita Rico
octubre 30, 2025
04
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
05
Lanzamientos

¿Cine o publicidad?, así es el nuevo cortometraje que conmueve al país

Redacción P&M
octubre 27, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
6
noviembre
Evento virtual

B2B Conference 2025

El encuentro virtual de P&M explorará cómo la data, la inteligencia artificial y la experiencia del cliente están redefiniendo las relaciones entre empresas, impulsando nuevos modelos de negocio y una visión más humana del B2B.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Gente
Alejandro Tamayo

Digital
portada

Consumidor

Mercadeo
BL