La urgencia de entrenar la empatía en un mundo saturado de ruido

Camila Straschnoy, US Partner & Senior Strategy Director de Untold, presentó en Más Cartagena la importancia de la creatividad empática en un ecosistema digital saturado de ruido.

Camila empezó su conferencia buscando conectar desde lo simple: su espontaneidad, un par de chistes y esa manera desarmada de hablar que, poco a poco, fue ganándose la confianza de la audiencia. Entre historias personales y casos reales, abrió un mapa claro del mundo en el que compiten hoy las marcas: un ecosistema ruidoso donde todo sucede al mismo tiempo. Y dejó un mensaje que se quedó flotando en la sala: solo la creatividad empática —esa que entiende a las personas antes de intentar venderles algo— tiene la fuerza para romper la indiferencia y lograr que una idea realmente importe.

Su idea central fue directa: la creatividad sigue siendo un diferencial, pero solo funciona cuando nace desde la empatía.

Durante su charla explicó que las marcas viven en un entorno donde todo sucede simultáneamente y en el mismo espacio. Por eso, conectar no se trata de producir más contenido, sino de comprender qué mueve realmente a las personas. “Lo más importante es la creatividad empática”, dijo. No basta con ideas llamativas; se necesitan ideas que reflejen emociones, preocupaciones, necesidades y momentos que la audiencia identifica como propios.

Para Straschnoy, la empatía no es un gesto espontáneo, sino “un músculo que se debe entrenar”. En un mundo cada vez más automatizado —obsesionado con hacer más rápido, más barato y con más herramientas de inteligencia artificial— cuestionó el sentido de crear piezas sin alma: “Podés usar muchos audios, pero si no conectan con nadie, es como mandar mensajes vacíos al mar”. En cambio, una pieza pequeña pero verdaderamente empática puede dejar marca, resonar y perdurar.

Su invitación final fue contundente: en tiempos donde la automatización domina la conversación, marcas, agencias y creadores necesitan volver a mirar a las personas. La empatía, bien entrenada y puesta al servicio de la creatividad, no solo rompe el ruido: construye relevancia.

