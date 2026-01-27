Universal Music Publishing Group nombra a Catalina Santa Peña como directora general de UMPG México

Universal Music Publishing Group (UMPG) anunció que Catalina Santa Peña será la directora general de Universal Music Publishing México, este cargo lo asume con efecto inmediato.

Desde esta nueva posición, Santa Peña estará a cargo de las operaciones editoriales de la compañía en el país, con foco en la estrategia creativa, el desarrollo de compositores y el crecimiento del negocio en el mercado mexicano.

Peña cuenta con experiencia en el sector de la música y el derecho del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos en Warner Chappell, Sony Music, SAYCO —sociedad de gestión colectiva de derechos de autor de Colombia—, el Ministerio de Cultura de Colombia y la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), donde trabajó en temas relacionados con derecho de autor, políticas públicas y edición musical.

“Catalina es una destacada abogada de entretenimiento, ejecutiva y referente de la industria, que aporta una combinación singular de experiencia legal, visión creativa y liderazgo ejecutivo a su nuevo cargo. Esperamos con entusiasmo el impacto que tendrá como Directora General de UMPG México”, señaló Alexandra Lioutikoff, Presidenta de Universal Music Publishing Group para Latinoamérica y U.S. Latin.

En 2019 fundó The Artist’s Attorney (ATTY), firma de derecho del entretenimiento con operaciones en Estados Unidos, México y Colombia, desde donde ha asesorado a artistas y actores de la industria musical latinoamericana.

Además de su labor ejecutiva y legal, Santa Peña es autora del libro Industria musical para artistas, Music Business para todos, publicado en 2020, enfocado en el funcionamiento de la industria musical y los derechos de autor. También ha desarrollado una labor académica como conferencista y formadora en Colombia y otros países de América Latina.

También le puede interesar: Un “cero rebelde” generó confusión en los precios del RindeKingcena de Burger King