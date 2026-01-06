Nueva York sumará un espacio del Mundial 2026 en el Rockefeller Center

Para celebrar la Copa Mundial de la FIFA el Rockefeller Center se transformará en una Fan Village, con cancha de fútbol interactiva, transmisiones de partidos en vivo, presentaciones musicales, apariciones de leyendas del fútbol y más.

El Comité Organizador de la Copa Mundial 26™ de Nueva York y Nueva Jersey, Telemundo y Rockefeller Center anunciaron alianza para la instalación de la Fan Village de la Copa Mundial 2026, en la que se creará una cancha de fútbol abierta al público y funcionará desde el 4 al 19 de julio de 2026 en el Rockefeller Center, en Manhattan.

La iniciativa se desarrollará como un punto de encuentro para los aficionados durante el torneo y complementará los partidos que se disputarán en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, así como las actividades del FIFA Fan Festival en Liberty State Park, en Jersey City. Según el NYNJ Host Committee, el objetivo es habilitar espacios de celebración y reunión para el público, incluso para quienes no cuenten con entradas a los partidos.

Este proyecto contempla varias áreas y experiencias diseñadas para distintos públicos:

The Pitch: la tradicional pista de hielo del Rockefeller Center será adaptada como cancha de fútbol y funcionará como el espacio central para la transmisión en vivo de los partidos del Mundial.

Champions’ Garden: los Channel Gardens se transformarán en un recorrido dedicado a las ocho selecciones que han ganado la Copa Mundial de la FIFA — Brasil (5 títulos), Alemania (4), Italia(4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), Inglaterra (1) y España (1)—, así como a jugadores y momentos que han marcado la historia del torneo.

Fan Zones: distribuidas en distintos puntos de la plaza, estas zonas ofrecerán experiencias interactivas vinculadas al deporte, la cultura, la comunidad y activaciones de marca.

Además, Telemundo realizará transmisiones en vivo desde el Rockefeller Center como parte de su cobertura del Mundial 2026. La cadena informó que transmitirá los 104 partidos del torneo, los cuales también estarán disponibles en español a través de la plataforma Peacock.

También le puede interesar: Las 8 tendencias de Juan Luis Isaza para 2026