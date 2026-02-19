Publicidad con datos, negocio y creatividad: la apuesta de la UAO que la llevó al TOP FICE

El Programa de Publicidad en Medios Digitales de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) fue reconocido por TOP FICE como Facultad de Publicidad del Año – Colombia 2025.

Este logro valida un modelo académico diferencial dentro del ecosistema creativo: uno que integra creatividad, estrategia, datos y visión de negocio.

Para la UAO, este reconocimiento representa más que un premio. “Es un sello de calidad académica con respaldo internacional”, explica Néstor Sepúlveda Llanos, director del programa. TOP FICE es un ranking global independiente que evalúa resultados reales obtenidos en más de 70 premios internacionales y que tradicionalmente ha destacado instituciones con un enfoque eminentemente creativo. En ese contexto, el caso de la UAO resulta particularmente significativo.

A diferencia de otras facultades de publicidad, el programa hace parte de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, lo que ha permitido formar publicistas que no solo comprenden los procesos creativos, sino también el mercado, la estrategia, el análisis de datos y el impacto económico de la comunicación. “Formamos publicistas que entienden la creatividad, pero también los modelos de negocio”, señala Jairo Lozano, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas.

Uno de los factores clave para este logro ha sido la consistencia en resultados. Según el director del programa, TOP FICE no evalúa discursos, sino desempeño. Desde 2020, los estudiantes han obtenido reconocimientos de manera sostenida en festivales como Clio Awards, Effie Academy College, El Ojo de Iberoamérica, Persépolis, Comunicaf – COMUNICADV Chile y Premios Élite, entre otros. Estos resultados posicionaron al programa en el radar internacional de la industria creativa.

En el aula, la teoría se pone a prueba desde el primer semestre. Más del 50 % de la malla curricular responde a un modelo teórico-práctico en el que los estudiantes trabajan con empresas reales, pymes, emprendimientos y marcas consolidadas, desarrollando desde brandbooks hasta estrategias y campañas publicitarias implementadas en distintos medios. El objetivo es cerrar la brecha histórica entre la academia y la industria.

El reconocimiento coincide con los 26 años de trayectoria del programa y consolida una transformación estructural: el paso de Comunicación Publicitaria a Publicidad en Medios Digitales. Este cambio implicó una actualización curricular con enfoque data-driven, performance marketing, creatividad orientada a resultados y narrativas digitales, así como una integración temprana de proyectos con clientes reales.

A esto se suma una nueva política curricular que incorpora rutas formativas flexibles, microcredenciales y actividades abiertas de aprendizaje, incluída el reconocimiento de premios obtenidos por estudiantes como validación de competencias. “Cuando nuestros estudiantes y egresados son reconocidos por la industria, nosotros ya hemos ganado el mayor premio”, concluye Sepúlveda

Con este reconocimiento, la UAO no solo suma visibilidad internacional, sino que reafirma una apuesta clara: formar publicistas preparados para una industria en la que la creatividad ya no se entiende sin datos, estrategia y resultados.

