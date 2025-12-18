Conexiones que transforman: el giro emocional de Claro

Claro nos cuenta los insights detrás de dos campañas que hoy han convertido esta marca no solo en una empresa de tecnología, sino en una compañía que le aporta al país.

Con historias reales y consistencia, Claro busca reforzar su vínculo emocional con el público. La marca insiste en mostrar exactamente lo que hace: relatos auténticos de personas reales. Claro quiere dejar de ser vista solo como una empresa de telecomunicaciones, para ser reconocida como una compañía que aporta al país. Su misión es quela gente lo sepa y lo sienta.

De allí nace la campaña Cuando la señal de Claro llega lejos, las personas también, mediante un ejercicio de construcción colectiva con DDB Colombia, al comprender que la conectividad no solo comunica, sino que transforma territorios y personas.

El caso del resguardo indígena El Remanso, en Guainía, así lo evidencia. Claro llevó una antena para ofrecer conectividad a unas 500 personas de la comunidad indígena que dependían del turismo como principal fuente de ingresos. Con internet, la comunidad desarrolló toda una oferta de servicios de hospitality y pasó de recibir cerca de 1.500 visitantes al año a más de 5.000.

La conectividad también permitió acceso a telemedicina y mejores oportunidades educativas: niños que solo aspiraban a terminar primaria ahora continúan el bachillerato. La campaña impactó al 65% del target planificado con una frecuencia de 3+ y un engagement rate superior a 6%,y registró más de 36.000 visitas en el sitio web.

Haz real la magia de la Navidad

“La sostenibilidad dejó de ser un gesto silencioso. Lo que antes se pensaba como altruismo discreto hoy es una exigencia pública, en especial para las nuevas generaciones, que sí necesitan ver que las marcas construyen país”, señala John Morales Naranjo, gerente de marca e impacto país.

En este contexto, diciembre apareció como el escenario perfecto parala campaña Haz real la magia de la Navidad, con la que Claro y su aliado PCShek invitan a los colombianos a entregar sus dispositivos electrónicos en desuso para darles una segunda vida, a través de procesos de economía circular. Más que una campaña, esta es una invitación a todos a creer que los grandes cambios nacen de gestos pequeños. Que una simple acción de reciclaje o una conexión a internet pueden ser el inicio de una vida mejor.

