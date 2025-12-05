LATAM y Alpina se unen: el servicio a bordo de vuelos domésticos incluirá arequipe

El Arequipe Alpina ha estado en preparaciones y mesas familiares de todo el país, y ahora, para esta temporada de fin de año, también hará parte de los vuelos domésticos de LATAM Airlines Colombia.

Desde el 15 de noviembre y durante tres meses, los pasajeros que se movilicen en vuelos nacionales de LATAM podrán encontrar el producto como parte del servicio a bordo, un detalle inspirado en los sabores que hacen parte de la tradición colombiana.

Más de 9.000 pasajeros al día podrán disfrutar, de manera gratuita, del clásico Arequipe Alpina, elaborado con ingredientes locales y producido en Colombia. A lo largo de los tres meses de la alianza, se entregarán cerca de 280.000 porciones, un gesto que busca hacer de cada viaje una experiencia más cercana, con el sabor de lo nuestro y el espíritu colombiano que acompaña a LATAM en esta temporada de fin de año.

“En LATAM hemos trabajado para acercarnos cada vez más al pasajero colombiano. En ese camino, hemos buscado oportunidades que reflejen la esencia y la cultura del país, además de la cultura de cuidado del pasajero que identifica a LATAM. Por eso, este nuevo servicio es una invitación a conectar con los sabores que nos representan y a disfrutar de una experiencia cálida y auténtica a bordo”, afirmó Erika Zárante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

LATAM Airlines Colombia lleva al cielo uno de los sabores más queridos del país: Arequipe Alpina. Desde 1980, cuando Alpina presentó el primer arequipe industrial del país, este clásico se ha mantenido como parte de la vida cotidiana de millones de familias. Hoy, según estudios de Kantar, Alpina es la marca más querida por los colombianos, con productos que llegan a ocho de cada diez hogares. Llevar esta experiencia a bordo, junto a LATAM, es una forma de mantener viva esa conexión y ofrecer a los viajeros un pedazo del sabor de casa.

“En Alpina nos apasiona conectar cada vez más con nuestros consumidores, creando experiencias significativas que inspiren, sorprendan y acerquen. Lo hacemos a través del sabor y la calidad de nuestros productos, que acompañan a las personas en su día a día. Por eso, nos unimos a LATAM, para llevar esta conexión al cielo, con un producto emblemático y tradicional como el Arequipe Alpina, para seguir compartiendo lo que nos une a los colombianos”, señaló Alejandro Villa, Vicepresidente Comercial de Alpina.

La iniciativa refleja el propósito de ambas marcas de ofrecer experiencias cada vez más auténticas que generen vínculos únicos con sus audiencias. En los últimos años, LATAM ha incorporado productos y detalles que reflejan la diversidad del país, buscando que cada vuelo no solo conecte destinos, sino también historias y sabores propios de Colombia.

Así, un sabor que ha hecho parte de la vida cotidiana de los colombianos ahora también los acompaña en el aire.

