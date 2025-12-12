La doble titulación Poli–Florida Global University que abre fronteras profesionales

El Politécnico Grancolombiano y la Florida Global University lanzan una alianza académica que permite obtener un título 100% De los Estados Unidos con una ruta de homologación de hasta el 75%. Una puerta concreta para estudiar en dos universidades a la vez y proyectar la carrera profesional más allá de Colombia.

La globalización educativa dejó de ser un discurso para convertirse en una ventaja competitiva: hoy, los profesionales que entienden distintos contextos, mercados y lenguajes tienen una posición privilegiada frente a las empresas y la demanda laboral. En ese escenario, la doble titulación entre el Politécnico Grancolombiano (Poli) y la Florida Global University (FGU) aparece como una propuesta que se adelanta al futuro del aprendizaje.

La FGU, con sede en Doral, Florida, nació en 2014 con un propósito claro: democratizar el acceso a educación superior estadounidense en español y bajo modalidad online. Cuenta con programas de pregrado, maestrías y doctorado avalados por la comisión independiente del estado de Florida, lo que garantiza validez en todo el territorio estadounidense. Su sistema flexible permite, por ley, homologar hasta el 75% de los créditos cursados en otras universidades.

Ese componente es justamente uno de los diferenciales más potentes del convenio. Los estudiantes Poli pueden avanzar hacia un título 100% Norteamericano sin empezar desde cero. El sistema de homologación funciona de manera horizontal: pregrado con pregrado, especialización con especialización y maestría con maestría. Esto permite continuidad académica real y rutas formativas coherentes que no rompen la trayectoria profesional.

En total, 62 programas del Poli cuentan con ruta directa hacia títulos de la FGU. Esto incluye facultades como Ingeniería, Diseño e Innovación; Negocios, Gestión y Sostenibilidad; y Sociedad, Cultura y Creatividad. Cada estudiante podrá combinar su formación para avanzar simultáneamente en ambas instituciones o cursar módulos adicionales según su interés.

El hecho de que la plataforma de FGU esté 100% en español elimina una barrera que históricamente ha limitado el acceso a universidades en Estados Unidos. No se trata de una adaptación superficial, sino de una experiencia académica diseñada para el estudiante latinoamericano, con metodologías online flexibles y acompañamiento permanente.

Para el Politécnico Grancolombiano, esta doble titulación no es solo una oferta académica más: es una apuesta estratégica por expandir oportunidades y por fortalecer una comunidad estudiantil que piensa en grande. Aspirantes, estudiantes actuales y graduados pueden acceder al beneficio, con esquemas de financiación accesibles y precios diferenciales de lanzamiento.

En términos profesionales, un título americano multiplica posibilidades en sectores donde la competencia es global: tecnología, administración, periodismo digital, innovación educativa o negocios bilingües, entre muchos otros. Las maestrías y doctorados de FGU están pensados para profesionales que desean fortalecer su perfil con una mirada internacional sin abandonar su ritmo de vida en Colombia.

Esta doble titulación se consolida como una herramienta de movilidad académica, ascenso profesional y proyección internacional: no es un simple convenio, sino un puente entre dos sistemas educativos que amplía el alcance y las posibilidades reales de los estudiantes.

