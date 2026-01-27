Colombia lidera la economía de creadores en Hispanoamérica

El estudio de Hotmart, “Economía de Creadores en América Latina Hispanohablante: El Mercado y las Oportunidades para los Productores de Contenido” analiza el comportamiento de productores y compradores de productos digitales en la región y posiciona al país como el principal origen de productores en América Latina hispánica.

De acuerdo con el informe, la Creator Economy global mueve miles de millones de dólares al año, y Hispanoamérica será uno de sus principales motores de crecimiento. Se estima que el mercado regional crecerá más de nueve veces hacia 2033, impulsado por el aumento de la conectividad, el consumo de contenido digital en español y la profesionalización de los negocios basados en el conocimiento.

En este contexto, Colombia se destaca por su adopción temprana del modelo de creación y comercialización de productos digitales, al haber sido el primer mercado de la región en el que la compañía abrió una oficina local. A ello se suma la consolidación de un ecosistema cada vez más estructurado y orientado a la escala.

“El crecimiento de la Creator Economy en Colombia no ocurre de manera aislada. Es el resultado de un ecosistema que combina talento, adopción digital y acceso a herramientas que permiten profesionalizar los negocios basados en conocimiento. Desde Hotmart trabajamos para respaldar a los productores colombianos con tecnología, educación y una infraestructura que les permita escalar sus productos, llegar a nuevos mercados y construir modelos de negocio sostenibles en el tiempo”, señaló Felipe Ángel, Director de Ventas para Latinoamérica de Hotmart.

Un mercado digital cada vez más preparado

La región combina altos niveles de conectividad con un uso intensivo del entorno digital. Actualmente, el 79% de la población en América Latina tiene acceso a internet y dos de cada tres personas utilizan redes sociales de forma activa. Este comportamiento ha transformado el tiempo en línea en oportunidades de aprendizaje, emprendimiento y generación de ingresos.

Según el reporte, este escenario ha favorecido la adopción de modelos directos de monetización, como cursos online, comunidades y productos digitales, reduciendo la dependencia de intermediarios y marcas, y fortaleciendo la autonomía de los productores.

Colombia, en el centro del ecosistema regional

El estudio muestra que Colombia lidera como principal país de origen de los productores de Hotmart en América Latina hispánica, seguido por México, Argentina y Perú. En conjunto con Chile, Ecuador y Bolivia, estos mercados concentran el 85% de la base regional de productores.

Además, la internacionalización ya no es una excepción. En América Latina hispánica, más del 50% de las transacciones de productos digitales ocurre entre distintos países, lo que evidencia que los productores colombianos no solo atienden a audiencias locales, sino que exportan conocimiento a mercados como Estados Unidos y otros países de la región.

Este carácter transfronterizo se ve impulsado por el español como uno de los idiomas más hablados del mundo y por infraestructuras tecnológicas que Hotmart proporciona y facilitan la venta internacional de productos digitales.

Más profesionalización, más oportunidades

El estudio con insights para el mercado digital revela que el crecimiento de los negocios digitales está estrechamente ligado a la profesionalización. A medida que aumentan los ingresos, los productores invierten más en tráfico pago, diversifican sus portafolios y migran hacia formatos de mayor escalabilidad.

Los datos muestran que, aunque muchos productores comienzan con ebooks por su bajo costo y facilidad de producción, el 88% de los productores más avanzados tiende a los cursos online como su formato principal, debido a su mayor retorno y a su capacidad de crecimiento sostenido. Además, el 34% de los productores ya cuenta con tres o más productos activos, buscando múltiples fuentes de ingreso.

Un ecosistema más diverso e inclusivo

La Creator Economy también se consolida como un espacio de mayor diversidad. Mientras que solo el 27% de los emprendedores tradicionales en América Latina hispánica son mujeres, en Hotmart ellas representan el 47% de los productores y el 60% de los compradores, un dato que refuerza su papel como motor del mercado y de nuevas demandas de aprendizaje y transformación personal.

Los hallazgos del estudio muestran que la economía de creadores en Colombia y América Latina ha dejado atrás su etapa experimental. Hoy, se trata de un ecosistema en expansión, con mayor diversificación de formatos, alcance internacional y una base creciente de emprendedores digitales.

