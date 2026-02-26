La cervecería panameña La Rana Dorada llega a Bogotá

La marca llega a la ciudad tras concretar alianza con Pola del Pub, con una producción inicial de 130 barriles mensuales, y abrirá un local en Usaquén con un concepto juvenil y tropical.

La cervecería panameña La Rana Dorada fue fundada hace 16 años en Panamá, y hace oficial su llegada al mercado colombiano con la apertura de su primer local en Bogotá. La marca, iniciará operaciones en el país a través de su alianza con Pola del Pub y el Irish Pub, y producirá sus cervezas en una planta ubicada en Tocancipá, con una capacidad inicial de 130 barriles mensuales.

Cabe destacar que en el 2024, la cervecería fue reconocida como la mejor cerveza de América en la Copa de Cervezas de América. Actualmente cuenta con 11 locales en Ciudad de Panamá y franquicias en regiones como Chiriquí y Coronado. Además, su producción superó los 600.000 litros de cerveza en año pasado (2025).

En esta expansión, la marca llega al país con dos de sus referencias: La Blanche, una cerveza de trigo estilo Witbier de origen belga, elaborada con cáscara de naranja, semilla de cilantro y limonaria; y la IPA, una cerveza lupulada con notas a caramelo, cítricos y flores, y un amargor moderado.

No obstante, en su trayectoria internacional, la cervecería ha obtenido reconocimientos como medalla de oro en la Copa Quetzal de Guatemala, oro en los World Beer Awards de Inglaterra, oro en la Copa Austral y en la Copa Puente del Mundo, así como medallas de plata y bronce en los Korea International Beer Awards y plata en la Copa Guaraní, entre otros.

La marca debe su nombre a la rana dorada, especie en vía de extinción y símbolo nacional de Panamá. Según la compañía, un porcentaje de la venta de cada cerveza se destina a iniciativas que buscan visibilizar y contribuir a la conservación de esta especie.

El primer local en Bogotá estará ubicado en el sector de Usaquén y contará con un espacio de 300 metros cuadrados. La apertura está prevista para el sábado 28 de febrero. El establecimiento incluirá un jardín cervecero, juegos de bolirana, mesas para cartas, presentaciones de DJ en vinilo y una carta de pizzas diseñadas por el pizzero napolitano Angelo Doganieri, preparadas en horno de leña.

“Estamos convencidos de que La Rana Dorada es una cervecería de máxima calidad, de las mejores de Latinoamérica y creemos que Bogotá es un mercado que merece tener más y mejores cervezas. Por eso traemos esta nueva propuesta fresca, juvenil, muy actual que revolucionará la oferta cervecera de la capital”, afirmó Hernan Justiniani, gerente general de La Rana Dorada.

Además del nuevo punto en Usaquén, las cervezas estarán disponibles en los Irish Pub de Bogotá. Dentro de sus planes de expansión, la marca contempla el ingreso a grandes superficies con presentaciones en lata y también llegada al mercado ecuatoriano.

