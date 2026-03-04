miércoles, marzo 04, 2026

Yo creo en la construcción de mi futuro, de Proximity BBDO para Homecenter

Homecenter le cuenta

Yo creo en la construcción de mi futuro, de Proximity BBDO para Homecenter

La campaña articuló los sectores público, privado y de cooperación internacional para impulsar la formación técnica en el área de la construcción.

Redacción P&M
 marzo 4, 2026

El equipo

La campaña articuló los sectores público, privado y de cooperación internacional para impulsar la formación técnica en el área de la construcción. Con alcaldías, empresas de diferentes sectores y fundaciones, el programa se convirtió en un movimiento que inspira y conecta beneficiarios con oportunidades reales.

Cuál fue el insight de la campaña

Parte de una realidad social: jóvenes que quieren trabajar y estudiar, pero no cuentan con recursos que faciliten esa primera oportunidad, y mujeres que enfrentan barreras en un sector tradicionalmente masculino, como la construcción. La campaña reconoció esa brecha entre aspiraciones y oportunidades reales, y planeó cerrarla con formación y acceso a empleo.

Acción o campaña nominada

La campaña nació tras el estallido social, cuando se evidenció un reto en formación y empleabilidad juvenil, en especial para mujeres, y una desconexión entre sectores productivos y jóvenes con potencial. Homecenter, como retailer especializado en construcción y con el propósito de impulsar el crecimiento del sector, identificó la necesidad de fortalecer una industria que responde por cerca del 5 % del PIB. “Nosotros no podemos ser espectadores; debemos generar cambios y ser transformadores”, afirma Paola Ximena Hernández Silva, gerente de sostenibilidad. El programa promueve relevo generacional, cierre de brechas y profesionalización del gremio.

Resultados

  1. Más de 2.500 jóvenes han participado en procesos de formación técnica, habilidades blandas y acompañamiento psicosocial. En cinco ciclos, las mujeres han sido el 63 % de ellos.
  2. El programa tiene presencia en Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín, Montería, Bogotá y Valledupar, y en 2026 se proyecta a Manizales.
  3. En 2025 se formaron 800 jóvenes; 176 ya están ubicados laboralmente. En total, más de 500 han accedido a empleo. Cuenta con más de 30 alianzas activas.

 

Este artículo es una Colaboración paga con Homecenter.

Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.

Revista P&M

