Yo creo en la construcción de mi futuro, de Proximity BBDO para Homecenter

La campaña articuló los sectores público, privado y de cooperación internacional para impulsar la formación técnica en el área de la construcción.

E l equipo

La campaña articuló los sectores público, privado y de cooperación internacional para impulsar la formación técnica en el área de la construcción. Con alcaldías, empresas de diferentes sectores y fundaciones, el programa se convirtió en un movimiento que inspira y conecta beneficiarios con oportunidades reales.

Cuál fue el insight de la campaña

Parte de una realidad social: jóvenes que quieren trabajar y estudiar, pero no cuentan con recursos que faciliten esa primera oportunidad, y mujeres que enfrentan barreras en un sector tradicionalmente masculino, como la construcción. La campaña reconoció esa brecha entre aspiraciones y oportunidades reales, y planeó cerrarla con formación y acceso a empleo.

Acción o campaña nominada

La campaña nació tras el estallido social, cuando se evidenció un reto en formación y empleabilidad juvenil, en especial para mujeres, y una desconexión entre sectores productivos y jóvenes con potencial. Homecenter, como retailer especializado en construcción y con el propósito de impulsar el crecimiento del sector, identificó la necesidad de fortalecer una industria que responde por cerca del 5 % del PIB. “Nosotros no podemos ser espectadores; debemos generar cambios y ser transformadores”, afirma Paola Ximena Hernández Silva, gerente de sostenibilidad. El programa promueve relevo generacional, cierre de brechas y profesionalización del gremio.

Resultados

Más de 2.500 jóvenes han participado en procesos de formación técnica, habilidades blandas y acompañamiento psicosocial. En cinco ciclos, las mujeres han sido el 63 % de ellos. El programa tiene presencia en Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín, Montería, Bogotá y Valledupar, y en 2026 se proyecta a Manizales. En 2025 se formaron 800 jóvenes; 176 ya están ubicados laboralmente. En total, más de 500 han accedido a empleo. Cuenta con más de 30 alianzas activas.

Este artículo es una Colaboración paga con Homecenter.

Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.

También le puede interesar: “El fútbol te llama” la campaña global de Motorola para la Copa Mundial de la FIFA 26