Nueva herramienta mide desconexión entre marketing y ventas en empresas colombianas

La herramienta, desarrollada por HubSpot junto a QuestionPro, permite a las empresas detectar brechas que frenan su crecimiento y compararse con organizaciones de la región.

Los ciclos de compra son cada vez más largos y los clientes mejor informados. Esto ha obligado a la industria a pensar en una alineación entre marketing y ventas como un factor decisivo para crecer. Sin embargo, en la práctica, esta conexión sigue siendo uno de los principales puntos débiles de las empresas colombianas.

Con el objetivo de ayudar a las empresas a identificar y resolver este problema, HubSpot lanzó un autodiagnóstico gratuito de alineación entre los equipos de marketing y ventas en Colombia, desarrollado en conjunto con QuestionPro. Con solo 15 preguntas estratégicas, esta herramienta revela exactamente las fugas de dinero que no están viendo las empresas por la desalineación de sus equipos.Al finalizar, las organizaciones reciben un ranking comparativo frente a empresas de la región, además de un análisis claro sobre sus principales oportunidades de mejora. El objetivo es ofrecer una herramienta práctica que ayude a los líderes a tomar decisiones informadas y a priorizar acciones concretas, especialmente en los primeros meses del año, cuando se define el ritmo de crecimiento del negocio.

El lanzamiento del autodiagnóstico se basa en los hallazgos del reporte “Marketing y ventas en Latinoamérica: qué está frenando el crecimiento y cómo resolverlo en 2026”, elaborado a partir del análisis de 3.000 llamadas reales de asesoría con empresas de Colombia, México, Chile y Argentina en el que se identificaron los obstáculos específicos que detienen el crecimiento en la región para así proporcionar un plan de acción de 90 días para solucionarlos.

La desconexión interna, el principal freno de crecimiento

El estudio reveló que los principales retos para el crecimiento son: la falta de una visión compartida entre equipos de la misma empresas; una mayor presión por la eficiencia; y un comprador más informado que avanza de forma autónoma en su proceso de compra. Estos retos tienden a aparecer en un 75 % de las llamadas de marketing o de ventas, y en un 40 % en ambas áreas de manera conjunta.

Al analizar ese 40 % de los casos, se repite un patrón claro: procesos altamente manuales, herramientas que no se integran entre sí, baja visibilidad del recorrido del cliente, fricciones constantes en la entrega y calidad de los leads.

Más que un problema de colaboración, el principal obstáculo está en sistemas de trabajo que no escalan y que limitan la eficiencia comercial. Este desafío resulta especialmente relevante en Colombia, donde más del 99 % del tejido empresarial está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (Confecámaras), organizaciones que suelen operar con equipos reducidos y múltiples responsabilidades.

A partir de estos aprendizajes, HubSpot y QuestionPro desarrollaron este autodiagnóstico que evalúa la alineación entre marketing y ventas a partir de tres ejes claves:

Datos: visibilidad, calidad, trazabilidad y elaboración de reportes.

Procesos: definición de etapas, SLAs, seguimiento y pipeline.

Comunicación: rutinas, acuerdos, retroalimentación y colaboración.

Adicionalmente, la herramienta analiza cómo ambos equipos toman decisiones estratégicas con la misma información, qué tan integrados están sus flujos de trabajo y cómo se comunican a lo largo del recorrido del cliente.

“Las empresas que identifican a tiempo los cuellos de botella entre marketing y ventas pueden acelerar su crecimiento; las que no, terminan reaccionando tarde. Por esta razón, nuestro objetivo es ofrecer una herramienta gratuita que ayude a los líderes a tomar decisiones informadas” afirmó Juan Sebastián Molano, Senior Brand Marketing Manager para Latinoamérica y España en HubSpot.

“Este tipo de herramientas permite observar patrones de desalineación que suelen pasar inadvertidos en el día a día”, afirmó Andrés Muguira, VP of LATAM and South Europe de QuestionPro. “Al consolidar los resultados en un dashboard interactivo y contrastarlos con un benchmark regional en tiempo real, es posible analizar estos patrones de forma comparativa y contextualizada”.

El autodiagnóstico está disponible de forma gratuita y está dirigido a líderes de marketing, ventas y dirección que buscan entender con datos, qué tan preparada está su organización para crecer en un entorno cada vez más competitivo.

La herramienta gratuita de autodiagnóstico ya está disponible en todo el país aquí así como el reporte “Marketing y ventas en Latinoamérica: qué está frenando el crecimiento y cómo resolverlo en 2026”.

