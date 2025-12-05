KOAJ presenta “Navidad desde cualquier lugar”, una temporada global hecha para todos

KOAJ sigue posicionándose como una de las marcas de moda más fuertes e influyentes del país, conectando con una generación que busca estilo, comodidad y autenticidad sin complicaciones. Su presencia en todo el territorio y su rol dentro del universo musical la convierten en un referente cercano, moderno y lleno de personalidad.

Para esta temporada, KOAJ lanza “Navidad desde cualquier lugar”, una campaña que celebra la diversidad y la libertad de estilo. La producción viajó por Brasil, Copenhague y Tokio para mostrar cómo la moda de KOAJ se adapta a cualquier clima, cultura y ritmo de vida. El mensaje es simple: sin importar dónde estés, siempre hay un look KOAJ para ti.

Fiel a su ADN, la marca reafirma que KOAJ es para todos, con un portafolio diseñado para distintos estilos de vida, edades y personalidades. Además, presenta drops semanales con nuevas siluetas, colores y propuestas que mantienen a la marca en movimiento constante, sorprendiendo cada semana tanto en tiendas como en canales digitales.

Sumado a esto, las megatiendas KOAJ siguen siendo puntos clave de experiencia: espacios amplios, modernos y perfectos para descubrir la colección completa y encontrar los regalos de temporada. Con “Navidad desde cualquier lugar”, KOAJ refuerza su visión: moda democrática, global y atemporal, pensada para acompañar a cada persona en su propio estilo y en cualquier lugar del mundo.

