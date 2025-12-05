viernes, diciembre 05, 2025

KOAJ presenta “Navidad desde cualquier lugar”, una temporada global hecha para todos

KOAJ presenta "Navidad desde cualquier lugar", una temporada global hecha para todos

KOAJ sigue posicionándose como una de las marcas de moda más fuertes e influyentes del país, conectando con una generación que busca estilo, comodidad y autenticidad sin complicaciones. Su presencia en todo el territorio y su rol dentro del universo musical la convierten en un referente cercano, moderno y lleno de personalidad.

Redacción P&M
 diciembre 5, 2025

Para esta temporada, KOAJ lanza “Navidad desde cualquier lugar”, una campaña que celebra la diversidad y la libertad de estilo. La producción viajó por Brasil, Copenhague y Tokio para mostrar cómo la moda de KOAJ se adapta a cualquier clima, cultura y ritmo de vida. El mensaje es simple: sin importar dónde estés, siempre hay un look KOAJ para ti.

Fiel a su ADN, la marca reafirma que KOAJ es para todos, con un portafolio diseñado para distintos estilos de vida, edades y personalidades. Además, presenta drops semanales con nuevas siluetas, colores y propuestas que mantienen a la marca en movimiento constante, sorprendiendo cada semana tanto en tiendas como en canales digitales.

Sumado a esto, las megatiendas KOAJ siguen siendo puntos clave de experiencia: espacios amplios, modernos y perfectos para descubrir la colección completa y encontrar los regalos de temporada. Con “Navidad desde cualquier lugar”, KOAJ refuerza su visión: moda democrática, global y atemporal, pensada para acompañar a cada persona en su propio estilo y en cualquier lugar del mundo.

Moda

