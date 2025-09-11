jueves, septiembre 11, 2025

Fe de erratas: Árbol de Agencias en Colombia edición #499 de P&M

Fe de erratas: Árbol de Agencias en Colombia edición #499 de P&M

En P&M valoramos la confianza de nuestros lectores y la industria. Por eso reconocemos un error en nuestra última edición impresa y aclaramos su corrección.

Juanita Rico
 septiembre 11, 2025

En la edición #499 de P&M, publicada recientemente, cometimos un error en el Árbol de Agencias que muestra la presencia de los holdings publicitarios en Colombia. Por un fallo en los procesos editoriales, no apareció Interpublic Group, uno de los principales holdings a nivel global.

Reconocemos la omisión y queremos informar a nuestros lectores y a la industria que:

  1. El Árbol de Agencias se reimprimirá en la edición #500 de P&M, incluyendo a Interpublic Group con todas sus agencias presentes en Colombia.
  2. Enviaremos un newsletter en el que informaremos a nuestros lectores sobre este hecho, para asegurar que esta información llegue de manera oportuna y completa.
  3. También haremos esta corrección pública en nuestras redes sociales para garantizar la máxima difusión.

En P&M asumimos con responsabilidad este error. Nuestra prioridad es siempre cumplir con ofrecer periodismo de nicho de calidad y reforzaremos nuestros procesos editoriales para que no vuelva a repetirse.

