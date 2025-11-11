Kapulus: soluciones inteligentes para la industria de eventos

En un evento, cada detalle cuenta. Incluso, la primera impresión se genera desde el registro. De esa necesidad, nació Kapulus, una empresa colombiana que opera en 11 países y que se ha posicionado como referente en soluciones de registro e ingreso de asistentes con un fuerte componente tecnológico y sostenible.

La historia comenzó en 2014, fabricando escarapelas, gafetes y lanyards. Los clientes, felices con la calidad, comenzaron a preguntar una y otra vez: “¿Y no hacen registro?”. Ese eco constante se convirtió en la semilla para transformar un producto sencillo en un servicio completo. Inspirados en referentes internacionales como China y Estados Unidos, Kapulus integró el desarrollo tecnológico para ofrecer procesos de registro rápidos y seguros.

El camino no estuvo libre de desafíos. La pandemia golpeó el sector de los eventos y disminuyó la demanda. Sin embargo, Kapulus sobrevivió y salió fortalecida. De allí, el deseo por conquistar nuevos mercados; su expansión internacional trajo retos culturales y legales, pero también le permitió demostrar su versatilidad. “Un hito fue la llegada de Kapulus a Estados Unidos: comprobar que nuestra tecnología colombiana competía de tú a tú con gigantes del sector nos confirmó que estábamos innovando para el mundo”, revela Carolina Peñaloza, business developer director de Kapulus.

La sostenibilidad se convirtió en otro de sus pilares. La línea ecovida ofrece escarapelas hechas con 40% de residuos orgánicos, como cáscara de naranja, cacao o maíz. Incluso, cuenta con versiones germinables, que después del evento pueden sembrarse para dar vida a una planta. De esta forma, un producto efímero se transforma en símbolo de conciencia ambiental.

Hoy, Kapulus goza de una tasa de retención cercana al 90%.Empresas privadas, entidades del Estado y grandes agencias confían en su capacidad de innovar y adaptarse a las necesidades. Además, ha llevado sus servicios a lugares remotos de Colombia, demostrando que la tecnología y la sostenibilidad no deben estar centralizadas. Más que una empresa de registro, Kapulus crea experiencias que marcan la diferencia en cada evento. Su propuesta combina innovación, sostenibilidad y cercanía, para proyectara Colombia como un país ideal de nuevas alianzas y capaz de exportar tecnología y creatividad.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

