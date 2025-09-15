Desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota, la nueva campaña de Gabrica y Havas Colombia

Gabrica junto a Havas Colombia presentan la nueva campaña: Desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota, la cual busca destacar la relación de los colombianos con sus mascotas.

Esta campaña destaca el mensaje, Desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota, con la cual Gabrica, empresa que desarrolla el mercado de las mascotas ofreciendo soluciones integrales para los expertos en mascotas y sus responsables, presentó su nueva campaña, enfocada en fortalecer la relación con los padres de mascota y destacar el papel de los animales como parte de la vida cotidiana.

“Esta campaña nace del deseo de reconocer a las mascotas como miembros fundamentales de la familia y de rendir homenaje a esa empatía natural que ellos tienen hacia nosotros”, señaló Juan Pablo Páez, Director de Mercadeo de Gabrica.

Esta campaña está desarrollada junto con Havas Colombia, y será visualizada en comerciales para televisión, cuñas y avisos OOH, que reflejen el espíritu de la comunicación de la marca.

Acerca de Gabrica

Gabrica es una empresa colombiana con presencia multilatina, que desde 1992 trabaja con un propósito claro: brindar bienestar y cuidado a los animales, especialmente perros, gatos y equinos. Ofrece soluciones integrales en alimentos, farmacología, cosmética y aseo, entre otras categorías. Más que vender productos, entiende lo que cada animal necesita y trabaja para mejorar su calidad de vida.

También le puede interesar: El “Reason Why” del Cordillera: la sostenibilidad como alma

