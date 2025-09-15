lunes, septiembre 15, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

Desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota, la nueva campaña de Gabrica y Havas Colombia

campañas

Desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota, la nueva campaña de Gabrica y Havas Colombia

Gabrica junto a Havas Colombia presentan la nueva campaña: Desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota, la cual busca destacar la relación de los colombianos con sus mascotas.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 15, 2025

Esta campaña destaca el mensaje, Desde el 92 entendiendo y cuidando a tu mascota, con la cual Gabrica, empresa que desarrolla el mercado de las mascotas ofreciendo soluciones integrales para los expertos en mascotas y sus responsables, presentó su nueva campaña, enfocada en fortalecer la relación con los padres de mascota y destacar el papel de los animales como parte de la vida cotidiana.

“Esta campaña nace del deseo de reconocer a las mascotas como miembros fundamentales de la familia y de rendir homenaje a esa empatía natural que ellos tienen hacia nosotros”, señaló Juan Pablo Páez, Director de Mercadeo de Gabrica.

Esta campaña está desarrollada junto con Havas Colombia, y será visualizada en comerciales para televisión, cuñas y avisos OOH, que reflejen el espíritu de la comunicación de la marca.

Acerca de Gabrica
Gabrica es una empresa colombiana con presencia multilatina, que desde 1992 trabaja con un propósito claro: brindar bienestar y cuidado a los animales, especialmente perros, gatos y equinos. Ofrece soluciones integrales en alimentos, farmacología, cosmética y aseo, entre otras categorías. Más que vender productos, entiende lo que cada animal necesita y trabaja para mejorar su calidad de vida.

También le puede interesar: El “Reason Why” del Cordillera: la sostenibilidad como alma

TAGS
Campaña

LO MÁS LEÍDO

01
Fe de erratas

Fe de erratas: Árbol de Agencias en Colombia edición #499 de P&M

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
02
Festival Cordillera 2025

El “Reason Why” del Cordillera: la sostenibilidad como alma

Juanita Rico
septiembre 6, 2025
03
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
04
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
05
Festival Cordillera 2025

10 formas de ser un asistente sostenible en un festival musical

Juanita Rico
septiembre 11, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Mercadeo
PHD

Digital

Consumidor

Gente