Chery Colombia: El marketing como acelerador de un crecimiento superior al 400% en 2025

En 2025, Chery Colombia reportó un crecimiento interanual superior al 400 % y se consolidó dentro del top 12 de marcas más vendidas del país.

En 2025, Chery Colombia protagonizó uno de los crecimientos más acelerados del sector automotor, con incrementos interanuales que superaron el 400% hacia el cierre del año y una consolidación dentro del top 12 de marcas más vendidas del país. Este desempeño no solo responde a una estrategia robusta de producto, red e inversión, sino también a un enfoque de marketing diseñado para acompañar y acelerar la adopción de la marca en un mercado altamente competitivo.

Desde la Dirección de Marketing, Chery definió un roadmap estratégico con un objetivo claro: convertir la innovación tecnológica —especialmente en nuevas energías— en una propuesta accesible, comprensible y confiable para el consumidor colombiano. El reto no era únicamente generar awareness, sino construir consideración activa y confianza en un segmento donde la barrera de entrada suele estar marcada por el desconocimiento y la percepción de riesgo.

Para lograrlo, la marca designó a MartinBrand, agencia de gestión y posicionamiento de marca, como su agencia creativa e integradora y evolucionó su enfoque de comunicación desde un discurso centrado en producto hacia una estrategia basada en experiencia, donde el diseño, la tecnología, la garantía y el respaldo global se integraron en una narrativa coherente y cercana. Esta estrategia se ejecutó a través de un ecosistema de aliados, liderado desde la Dirección de Marketing, en el que cada partner aportó desde su especialidad para garantizar consistencia y efectividad en todos los puntos de contacto.

“Definimos un roadmap de marketing con foco en el presente: mostrar que la movilidad sostenible ya es una realidad accesible. El rol del marketing fue acelerar la confianza, ordenar la conversación y conectar el crecimiento del negocio con una construcción sólida de marca. Para esto, trabajamos con un ecosistema de aliados alineados a una misma visión estratégica”, explica Paola Vivas, directora de marketing de Chery Colombia.

Dentro de este ecosistema, MartinBrand acompañó a la marca como aliado creativo, aportando metodologías ágiles para la integración de campañas, contenidos y narrativa, con un enfoque en sobriedad, sofisticación y coherencia de marca. Su rol se centró en apoyar y traducir la estrategia de marketing en una expresión clara y consistente, capaz de sostener el ritmo acelerado de crecimiento sin diluir el posicionamiento.

“Recibimos a Chery en la Agencia como uno de esos retos que inspiran y con la motivación que se requiere para conectar y lograr en equipo las metas propuestas. Desde el inicio nos enfocamos en comprender a fondo la esencia de la marca, sus valores y ambición de crecimiento para acompañar el diseño de una estrategia alineada con los objetivos de negocio y los lineamientos directivos. Nos apalancamos en la experiencia de la Agencia para crear sistemas creativos que permitieran escalar la comunicación, impulsando el crecimiento de Chery de manera estratégica sin perder coherencia”, señaló Katherine Betancur, directora de MartinBrand.

Este enfoque se reflejó en un desempeño solido de marketing durante este 2025, con altos niveles de alcance y engagement dentro de la categoría, contribuyendo a fortalecer la consideración de marca en un momento clave de expansión comercial. Asimismo, la participación en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025 —con 708 vehículos vendidos y más de 5.000 prospectos generados— se convirtió en un caso tangible de cómo la experiencia de marca y la comunicación integrada pueden potenciar los resultados de negocio.

De cara a 2026, el enfoque de marketing de Chery Colombia estará orientado a profundizar la relación con los consumidores, incrementar la consideración activa y seguir consolidando la marca como un referente en movilidad sostenible, mediante el uso estratégico de data, personalización y experiencias de alto valor. En este camino, el ecosistema de aliados continuará desempeñando un rol clave para acompañar la evolución de la marca y sostener una comunicación estratégica alineada con los objetivos del negocio.

