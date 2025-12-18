HUGO abre su primera tienda en Bogotá

Bajo la administración de “Marcas Europeas SAS”, franquiciatario autorizado en Colombia desde 2008, la firma europea Hugo Boss consolida su apuesta por el mercado colombiano: con la apertura de la primera tienda física de HUGO en la ciudad capital, siendo la segunda en Colombia después de Medellín, y la consolidación de su canal de comercio electrónico oficial a nivel nacional, la marca refuerza su estrategia de expansión y modernización.

En línea con un rebranding global, este reposicionamiento permite a la compañía satisfacer la demanda de una gama más amplia de gustos y estilos, sin diluir la identidad de cada línea. Mientras BOSS está dirigido a quienes buscan prendas clásicas, sastrería elegante con un toque moderno.

La personalidad de HUGO se define como la de los rebeldes, personas fieles a sí mismas y que no tienen miedo de romper las reglas o crear las suyas propias.

La llegada de HUGO a Colombia marca uno de los movimientos más ambiciosos del rebranding global de Hugo Boss, una transformación que redefine el rumbo de la firma alemana hacia un universo más joven, auténtico y contemporáneo. Tras cinco décadas de historia, la compañía se divide estratégicamente en dos marcas BOSS y HUGO, con identidades independientes y enfocadas en conquistar a las nuevas generaciones.

Desde marzo de 2024, Colombia cuenta con la tienda online oficial de HUGO BOSS, www.hugoboss.com.co, un hito que convierte al país en el segundo de Sudamérica, después de Chile, en ofrecer venta directa en línea de la marca.

A través de este canal digital, los clientes en cualquier región del país pueden acceder a un portafolio completo de prendas, calzado y accesorios de las líneas HUGO y BOSS, incluyendo referencias exclusivas disponibles únicamente online. Con esta plataforma, sumada a los puntos físicos ya existentes, la operación de Marcas Europeas en Colombia alcanza una cobertura significativamente más amplia, abriendo oportunidades en ciudades donde antes la marca no tenía presencia.

Como parte de esta estrategia de expansión, HUGO inaugura su primera tienda en Bogotá, la segunda en el país, consolidando así un nuevo hito para la marca en Colombia. El nuevo espacio HUGO, ubicado en la Calle 81 con Carrera 13, en una de las esquinas más estratégicas y relevantes para el retail en el país, llega acompañado de la propuesta Fall Winter 2025, con la que la marca reafirma un ADN audaz y profundamente moderno, inspirado en la autoexpresión y fuertemente conectado con las tendencias actuales gracias a que sus colecciones apuestan por prendas más libres, audaces y con un carácter distintivo

La colección presenta una reinterpretación fresca de la sastrería, más libre, versátil y funcional que se mezcla con elementos del streetwear para crear un estilo elevado y actual, y que se complementa con una amplia oferta de camisetas y accesorios distintivos con estampados diferenciadores, polos, jeans, sneaker, con una paleta de tonos profundos, texturas invernales y siluetas que combinan comodidad con actitud. HUGO FW25 celebra a una generación que busca vestir a su manera, rompiendo moldes y adoptando tendencias con autenticidad.

Con el lanzamiento de la primera tienda HUGO en Bogotá y el canal digital consolidado de cobertura nacional, HUGO ofrece una experiencia de compra flexible y completa que atrae tanto a jóvenes urbanos como a profesionales que buscan elegancia y comodidad, diversificando su alcance y consolidando un crecimiento sostenido en el mercado colombiano

Señala Ricardo Jiménez, gerente general de Marcas Europeas SAS.

En los próximos tres años, Marcas Europeas proyecta un plan de expansión que incluye la apertura de al menos tres nuevas tiendas físicas en Colombia.

Actualmente, estamos evaluando oportunidades tanto en Bogotá como en Medellín, así como en otras ciudades estratégicas del país donde la marca ha mostrado un crecimiento notable en interés y demanda

Añade Jiménez, gerente general de Marcas Europeas SAS.

Este plan busca fortalecer la presencia de BOSS y HUGO a nivel nacional, ampliar la cobertura y seguir consolidando nuestra estrategia omnicanal en los principales mercados del país.

También le puede interesar: Scotiabank Colpatria evoluciona a DAVIbank y fortalece su oferta para clientes

