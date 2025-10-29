miércoles, octubre 29, 2025

PepsiCo anuncia rebranding corporativo luego de 24 años

Rebranding

La empresa estadounidense PepsiCo, dueña de más de 500 marcas, entre ellas Lay’s, Margarita, Gatorade y quaker, ha dado a conocer hoy su primer cambio de identidad corporativa en casi 25 años.

Alejandra
Alejandra Betancourt
 octubre 29, 2025

El anuncio oficial indica que el rediseño “no es solo un logotipo”, sino que simboliza la transformación de la compañía hacia “una empresa moderna, centrada en el consumidor, con alcance global y un compromiso con la sostenibilidad”, explicó Jane Wakely, directora de consumo y marketing y directora de crecimiento de alimentos internacionales de PepsiCo, en LinkedIn.

Entre los elementos destacados del nuevo diseño están:

  • El antiguo icono tipo globo en azul-rojo (utilizado desde 2001) se reemplaza por una letra “P” blanca rodeada de elementos que simbolizan alimentos/granos (naranja), agua/hidratación (azul) y hoja/sostenibilidad (verde claro).
  • Tipografía completamente en letras minúsculas, buscando transmitir cercanía y accesibilidad.
  • Nueva paleta de colores inspirada en “suelos que nutren nuestros alimentos, aguas que refrescan nuestras bebidas y los vibrantes matices que reflejan nuestro compromiso con personas y planeta”, de acuerdo con la multinacional.
  • Lema corporativo: “Food. Drinks. Smiles.” (Comida. Bebidas. Sonrisas.) que aparece bajo el nuevo logotipo y expresa el nuevo enfoque de marca.

PepsiCo argumenta que uno de los principales motores del cambio fue un análisis interno que mostró que solo el 21% de los consumidores podía nombrar una marca de su portafolio que no fuera Pepsi-la-bebida-cola.
Además, la actualización coincide con su estrategia de sostenibilidad “pep+” (PepsiCo Positive), reforzando el vínculo entre crecimiento comercial y responsabilidad ambiental/social.

El cronograma presentado por la compañía señala que el nuevo diseño aparecerá primero en la página web de la empresa y en sus redes sociales (LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok). Posteriormente, la transición se hará gradualmente en empaques, señalización, oficinas y demás puntos de contacto, por regiones y mercados.

TAGS
Pepsico

