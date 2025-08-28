Estos son los ganadores de los IAB Mixx Awards 2025

El 27 de agosto se entregaron estos reconocimientos, que destacan los trabajos publicitarios digitales en Colombia.

La noche del 27 de agosto en el Teatro Panorama se entregaron los IAB Mixx Award Colombia 2025, creados por IAB Colombia, la asociación que representa la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad digital en el país.

Los tres grandes ganadores de la noche fueron:

Anunciante Digital 2025

ProColombia

Agencia Digital 2025

McCANN Worldgroup Colombia

Best in show 2025

"El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad. El símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura" de McCANN Worldgroup Colombia para Seguros SURA Colombia.

De estos tres premios es destacable que McCann Worldgroup Colombia ganó dos de los galardones mas significativos: Agencia digital del año y Best in Show.

Adicionalmente, la campaña del año fue "El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad. El símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura", creado para la COP16, realizada en Cali en 2024; pieza que también ganó el primer lugar en la categoría Uso de medios/creatividad e innovación del TOP10 de P&M.

Los oros en cada categoría de los IAB Mixx Awards Colombia 2025 fueron (en algunas categorías hay más de un oro):

Categoría Community Building

"Sobrepensadores en crisis: pensar no protege, asegurar sí" de Leo Burnett para Seguros Bolívar.

Categoría Sostenibilidad

"El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad. El símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura" de McCANN Worldgroup Colombia para Seguros SURA Colombia.

"TAPOS, el plato hecho de lo que desperdiciabas" de McCANN Worldgroup Colombia para BIMBO de Colombia S.A.

Categoría Construcción de Marca

"Our Daily Lives by Kleenex" de Match Agency para Kimberly Clark.

Categoría Content

"El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad. El símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura" de McCANN Worldgroup Colombia para Seguros SURA Colombia.

Categoría Branded Games

"Mundo Caracol en Roblox" de Lumo Media Lab para Caracol Televisión

Categoría Influencer Marketing

"Dale la vuelta a la bandera" de DDB Colombia para ProColombia

Categoría Real Time Engagement

"¿Si supieron del chisme del carro graffiteado?" de Leo Burnett para Seguros Bolívar.

Categoría Responsabilidad Social y Servicio Público

"Salvemos el juego" de Starcom Colombia para Oreo

Categoría Respuesta Directa

"Humanimal Tourism" de DDB Colombia para ProColombia

Categoría Retail Media

"Data Evolution" de Starcom Colombia para Alpina Colombia

Categoría Retención y Lealtad

"Ruta de la transformación para las empresas 2024" de Tropical Group, Globant Gut para Bancolombia.

Categoría Digital Out Of Home – DOOH

"Humanimal Tourism" de DDB Colombia para ProColombia.

Categoría Video

"El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad. El símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura" de McCANN Worldgroup Colombia para Seguros SURA Colombia.

Categoría Social Media

"Extingamos el fraude" de McCANN Worldgroup Colombia para Banco de Bogotá.

Sin duda, el gran ganador de la noche fue la agencia McCANN Worldgroup Colombia que se llevó 5 oros y 2 de los grandes premios de la noche.

Los IAB MIXX Awards Colombia se han consolidado como uno de los reconocimientos más relevantes de la industria, al destacar las campañas digitales que logran un verdadero balance entre creatividad, estrategia, innovación y resultados de negocio. Su importancia radica en que no solo premian la ejecución técnica o estética, sino la capacidad de las marcas y agencias para conectar con las audiencias de manera significativa, impulsando la transformación del marketing digital en el país y elevando el estándar de lo que significa comunicar en la era de la data, la tecnología y la creatividad con propósito.

