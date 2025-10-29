miércoles, octubre 29, 2025

Botiquín Cocina: equilibrio, sabor y propósito en la nueva escena gastronómica de Bogotá

restaurantes

Planteado como una idea en 2020, Botiquín nació con el propósito de transformar la manera de alimentarse. Hoy, se consolida como un espacio donde el sabor, la calidad y la conciencia se encuentran en equilibrio

Redacción P&M
 octubre 29, 2025

Con la apertura oficial de su sede en Bogotá en abril de 2025, Botiquín Cocina reafirma su filosofía de hacer bien, democratizando la alimentación consciente y proponiendo una nueva forma de disfrutar la gastronomía: honesta y sabrosa.

El proyecto es liderado por Alejandro Fonseca y Sebastián Sánchez, dos cocineros que combinan experiencia, creatividad y una visión integral de la cocina.
Fonseca, chef colombiano con trayectoria en la operación y dirección de proyectos gastronómicos, aporta su conocimiento en técnicas culinarias, gestión y liderazgo de equipos.
Sánchez, ofrece un enfoque innovador que conecta la tradición culinaria con una visión de conciencia y propósito. Juntos, han construido un concepto que equilibra cuerpo, mente y alma a través del alimento, bajo una misma premisa: Botiquín hace bien.

El nombre rinde homenaje al botiquín ancestral, ese espacio donde las hierbas y especias eran utilizadas para sanar y mantener el equilibrio. Inspirados en ese origen, Botiquín ha logrado consolidar una comunidad fiel que no solo disfruta de su propuesta gastronómica, sino que eleva la forma de alimentarse, convirtiéndola en un acto de conciencia.

En tan solo cinco meses de operación, Botiquín ha recibido una respuesta sobresaliente del público, con comensales que regresan varias veces por semana, validando la autenticidad y coherencia de su propuesta.

Actualmente, cuenta con un equipo de 12 colaboradores y un aforo de 70 personas, además del respaldo de inversionistas que acompañan su crecimiento. Desde su sede en Bogotá, la marca trabaja en nuevos formatos como Botiquín en Casa y Botiquín Eventos, con el objetivo de expandirse en los próximos años y continuar promoviendo una alimentación consciente en distintos espacios.

Su impacto también ha sido reconocido en la industria gastronómica. Botiquín ha sido nominado a dos categorías en los Premios La Barra 2025, Mejor Restaurante Casual y Favorito del Público y participó como invitado especial en la Feria del Libro de Bogotá 2025, donde más de 300 asistentes conocieron su historia y visión de la cocina como herramienta para hacer bien.

Con paso firme, Botiquín Cocina reafirma su compromiso de seguir innovando desde el equilibrio, apostando por una cocina que inspira, nutre y hace bien.

restaurantes

