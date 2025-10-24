viernes, octubre 24, 2025

25 años de Il Forno en Colombia

celebraciones

Con más de 4 millones de visitantes al año, 36 puntos de venta en todo el país y un crecimiento en ventas del 10% entre 2024 y 2025, il forno celebra 25 años de operación en Colombia.

Redacción P&M
 octubre 24, 2025

La marca colombiana, Il forno, celebra 25 años en el mercado, siendo según en su comunicado una de las cadenas más grandes de comida italiana en Colombia. Durante este tiempo, ha transitado de un modelo de negocio familiar a uno corporativo, manteniendo la innovación como eje y la tradición como su sello distintivo.

En los últimos años, la marca ha sostenido un crecimiento constante y generado oportunidades laborales y de formación para más de 1.000 familias. Además, ha contribuido con el fortalecimiento de la industria agrícola nacional a través del uso de materias primas locales. Solo en 2024, más de 4 millones de personas visitaron los 36 puntos de venta de la marca, que comercializa cerca de 150 toneladas de pasta al año en todas sus referencias.

“il forno crea, vive y siente para ofrecer experiencias y momentos memorables a todos. Es un eje de transformación para sus colaboradores, brindándoles oportunidades de crecimiento y formación y, en simultáneo, velando por un ambiente de trabajo adecuado, alegre e inclusivo. También transforma las experiencias de los comensales, dado que les ofrece momentos memorables alrededor de una oferta excelente de comida italiana, del compartir con amigos y familia. De igual forma, como eje de transformación del sector, contribuyendo con el desarrollo económico de la industria y, a su vez, de Colombia”, afirmó Mónica Llanos, gerente general de La Receta y CIA SAS

Además, la marca sigue teniendo en su prioridad la calidad, el sabor y la hospitalidad, liderada por un chef ejecutivo italo-venezolan, con la cual se ha caracterizado. Por otro lado, entre sus novedades se destacan la temporada de trufa, la línea de pistaccio, tiramisú y Chocolate Dubai, y la temporada ‘salsiccia italiana’, lanzada en julio de 2025.

“Somos parte del segmento casual y nuestra propuesta gastronómica combina tradición e innovación, con porciones generosas y un servicio cercano. Contamos con una planta de producción en Medellín con tecnología de punta, que garantiza la estandarización de los productos en todos los puntos del país”, añadió Llanos.

Carta edición limitada por los 25 años

Para celebrar su aniversario, il forno presentó una carta edición limitada bajo el mensaje de “25 años, 25 platos, hasta $25.000”, esta estrategia estuvo disponible en todos sus puntos de venta a nivel nacional. El menú incluía opciones como pastas, pizzas, ensaladas, postres y bebidas, entre ellas: pancitos il forno, fundido de salsiccia italiana, pasta carbonara, lasaña boloñesa, pizza pepperoni y mozzarella, ensalada il forno, panino pollo BBQ, tiramisú y copa gelato, entre otras.

Estos son algunos de los datos que destaca la marca en su vigésimo quinto año.

  • 150 toneladas de pasta comercializadas al año.
  • Más de 50 toneladas de carne de res, cerdo y pollo procesadas, provenientes de productores regionales.
  • Más de 70 toneladas de tomate San Marzano utilizadas en salsas como la Napolitana y la Boloñesa.
  • Incorporación de quesos nacionales de pequeños y medianos productores.
  • Crecimiento en ventas 2024 vs. 2025: 10%.
  • Más de 4 millones de visitantes en 2024.
  • Más de 50.000 visitantes durante el fin de semana del Día de la Madre 2025.
  • Platos más pedidos:Pastas: Carbonara, Boloñesa y Calderete Castello Pollo.
  • Y las lasañas mas solicitadas por los colombianos: Boloñesa, Pollo y Champiñones.

