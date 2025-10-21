martes, octubre 21, 2025

Colombia se consolida como epicentro de la economía circular en América Latina con el FICA 2025

El foro busca consolidarse como la plataforma regional más influyente para visionar oportunidades en la economía circular conjuntas entre sector privado, gobierno, academia y sociedad civil.

Redacción P&M
Redacción P&M
 octubre 21, 2025

La capital colombiana será sede, durante el 21 y 22 de octubre, del Foro Internacional de Inclusión, Circularidad y Alianzas – FICA 2025, un espacio pionero en América Latina que reunirá a voces globales y regionales en torno a un propósito común: acelerar la transición hacia sociedades circulares más inclusivas, competitivas y sostenibles.

FICA, un evento de la Fundación Grupo Familia impulsada por Essity, tiene entre sus aliados a la Embajada de Suecia, Tetra Pak, Visión Circular ANDI, TENA y Familia Green, entre otros.

Se tendrá la participación de conferencistas internacionales, los principales líderes de sostenibilidad empresariales de Colombia, representantes de gobierno, academia y organizaciones de recicladores de Colombia, México, República Dominicana y Ecuador.

Entre los invitados principales se destacan la Embajadora de Suecia en Colombia, María Cramér, Walter Stahel (Suiza), padre de economía circular moderna y referente mundial en sostenibilidad; Marcela Velásquez, Directora General de Tetra Pak Andina, y Diego Loaiza, Director General de Essity Andina y Caribe, que compartirán perspectivas de alianzas estratégicas con impacto e innovación social.

El foro conectará a través de diversas temáticas buscando promover la construcción de sociedades circulares, articulado con los programas de Responsabilidad Extendida del Productor - REP en varios países, el liderazgo de los recicladores, las innovaciones empresariales en circularidad y las alianzas sectoriales como motor de cambio.

Diego Loaiza, Director General de Essity Andina y Caribe, resalta la importancia del encuentro: “El foro será un punto de convergencia para mostrar que la circularidad no es un desafío aislado, sino una oportunidad estratégica para la región. Al unir fuerzas entre empresas, gobiernos y comunidades, podemos transformar la forma en que producimos, consumimos y generamos valor.”

En palabras de Luz Elena Aristizábal, líder de la Fundación Grupo Familia, anfitriona del evento: “FICA 2025 nació con el objetivo de continuar conectado a los recicladores de Colombia, ahora no solo con actores locales si no también internacionales, para compartir experiencias exitosas de Colombia con el mundo y tener la posibilidad de conocer los avances globales en esta materia para juntos continuar rompiendo barreras por el bienestar y construir una sociedad circular.

“En el Foro Internacional de Inclusión, Circularidad y Alianzas, TENA reafirma su compromiso con el cuidado digno, la circularidad y colaboración. A través de soluciones innovadoras e inclusivas, promovemos la autonomía y el bienestar de quienes requieren cuidados, avanzando juntos hacia una sociedad circular. Nuestro enfoque está en fortalecer alianzas con actores clave para generar un cambio real y responsable.” Adriana Colorado Directora Negocio TENA Health Care, reafirmando el papel de la marca TENA, como aliado estratégico del Foro, fortaleciendo la conversación sobre el cuidado, la inclusión y la circularidad desde una mirada humana y sostenible.

Para la Embajadora de Suecia, María Cramér, este espacio refleja la coherencia entre la cultura y mentalidad de su país y los principios de la circularidad. “En Suecia reciclamos el 99% de nuestros residuos domésticos. Hemos entendido que los desechos no son basura, sino recursos que pueden transformarse. Nos alegra que Essity, una empresa sueca que refleja valores esenciales como sostenibilidad, innovación y circularidad, motive esta conversación mediante este evento FICA 2025. Juntos podemos avanzar hacia un futuro más responsable”.

El Foro Internacional de Inclusión, Circularidad y Alianzas – FICA 2025 busca no solo generar conversación, sino también proyectar una visión compartida que fortalezcan el ecosistema de la economía circular en la región, posicionando a Colombia como referente en economía circular.

economía circular

