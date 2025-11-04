BBVA y SAP firman una alianza para mejorar los servicios en banca corporativa y empresas

BBVA y SAP han firmado una alianza estratégica mediante la cual la entidad financiera integrará la solución SAP Multibank Connectivity para fortalecer su oferta de servicios y atraer nuevos clientes. A través de esta solución, BBVA transformará y optimizará la operativa de las transacciones financieras de sus clientes de banca corporativa y empresas, ofreciendo una gestión más eficiente y ágil.

BBVA y SAP firmaron una alianza estratégica con el propósito de fortalecer los servicios dirigidos a clientes corporativos, empresariales e institucionales. La colaboración permitirá ofrecer la solución SAP Multibank Connectivity a través de BBVA Pivot, la plataforma del banco que centraliza y optimiza la gestión de tesorería para empresas.

La integración conectará los servicios bancarios de BBVA, como pagos y financiación, con los sistemas de gestión empresarial (ERP) de SAP, lo que facilitará la automatización de procesos financieros, la reducción de tiempos de integración y la centralización de las transacciones en un entorno seguro.

“Gracias a esta alianza damos un paso decisivo acercando nuestra propuesta de valor a las empresas. Queremos simplificar su acceso a nuestros servicios y soluciones, integrándonos en sus procesos de una forma más fluida e intuitiva. Así reforzamos nuestro compromiso de ser el banco de todas las empresas, acompañándolas no solo con financiación, sino también con herramientas para impulsar su crecimiento y eficiencia”, destacó David Arias, responsable de Propuesta de Valor de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA.

BBVA Pivot ofrece a las empresas visibilidad y control sobre sus finanzas en un solo espacio digital, mientras que SAP Multibank Connectivity permite la conexión con entidades financieras a través de estándares internacionales como EBICS y SWIFT. Esta alianza busca facilitar el intercambio de información financiera entre empresas y el banco, contribuyendo a la eficiencia operativa y al cumplimiento normativo internacional.

SAP cuenta con soluciones de gestión empresarial utilizadas por miles de organizaciones en el mundo. Según la compañía, el 87% del comercio global pasa por sus sistemas. El acuerdo estará disponible en los países donde BBVA tiene presencia, beneficiando a los clientes empresariales del banco con una integración global de servicios.

Entre los principales beneficios de la integración se encuentran la automatización de pagos y conciliaciones bancarias, la reducción de errores asociados a la gestión manual y el fortalecimiento de la seguridad en las comunicaciones bancarias. Además, las empresas tendrán mayor visibilidad en tiempo real sobre el estado de sus pagos y tesorería, lo que les permitirá tomar decisiones financieras basadas en datos y optimizar sus operaciones.

