Calendarios de adviento: una tendencia global en crecimiento en Colombia

Cada vez más marcas colombianas apuestan por la creación de calendarios de adviento, un producto que mueve 1.470 millones de dólares en el mundo, como una estrategia para conectar con sus audiencias y aumentar las ventas durante la temporada de fin de año.

Lo que comenzó en Europa como una tradición navideña, hoy se ha convertido en uno de los rituales más esperados del mundo de la belleza.

Marcas como Sephora, Dior, Chanel, Lancome o Maybelline han popularizado los calendarios de adviento con propuestas que ofrecen productos para los veinticuatro o los doce días antes de Navidad. En Colombia, esta tendencia empieza a posicionarse como una de las más esperadas de la temporada de fin de año, entre las consumidoras que buscan nuevas experiencias y la oportunidad de descubrir productos.

Según el informe Global Seasonal Advent Beauty Calendar Market, el mercado mundial de calendarios de adviento de belleza alcanzó los 1.47 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que superará los 2.82 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual del 8,1%. Según Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, estas cajas se han convertido en un objeto de deseo por su capacidad para mezclar exclusividad y contenido visual atractivo, que se convierte en un producto para regalar a otros o como una compra para disfrutar de los productos de belleza preferidos.

“Los calendarios de adviento de belleza son ediciones especiales que reúnen, en formato sorpresa, una selección de artículos de maquillaje, cuidado facial, corporal y capilar. Cada compartimento representa un día previo a la Navidad, que al abrirlo revela un nuevo producto, lo que convierte la rutina de autocuidado en una experiencia lúdica, ofreciendo a las consumidoras la posibilidad de conocer distintas referencias y texturas sin hacer una gran inversión, pues contiene productos que por separado tendrían un mayor costo”, afirma.

En años anteriores, en redes sociales influencers de belleza han popularizado videos de ‘unboxing’ y reseñas diarias, lo que ha reforzado en las consumidoras el poder aspiracional de los calendarios.

Para la temporada de este año y para 2026, las tendencias apuntan hacia cajas más sostenibles, con empaques reciclables (por lo general elaborados en cartón u otros tipos de papel), diseños “instagrameables” y la integración digital de experiencias interactivas mediante códigos QR o realidad aumentada. Además, se espera que cada calendario incluya productos valorado por al menos el doble del del calendario valor en el mercado.

Un ejemplo es el calendario de Krika: “En Colombia hemos evidenciado un incremento en las búsquedas de estas cajas desde el mes de noviembre y cómo cada año se agotan con mayor rapidez”, explica el directivo de Krika Cosmetics, compañía que este año lanzará su primer calendario de adviento con una edición limitada de 300 unidades. La caja reunirá 17 referencias de distintas categorías: capilar, skincare y maquillaje; una combinación poco común en este tipo de propuestas, donde tradicionalmente predominan los cosméticos. Según Krika Cosmetics, el propósito es ofrecer una experiencia completa que celebre el cierre del año con emoción, bienestar y belleza. “Lanzamos este calendario de adviento como una forma de honrar el poder personal y la energía con la que cada mujer termina el año. Cada cajita guarda una sorpresa que inspira bienestar y recuerda la importancia de celebrar la belleza en todas sus formas”, concluye Zuluaga.

Otras marcas colombianas que lanzaron calendarios son: Atenea, Montoc, Aurora, Bloomshell, Ruby Rose, Entrelazos x Colombina y Blush Bar.

Para este año en Colombia, los calendarios de adviento de belleza son una de las alternativas más atractivas para los regalos navideños. Su combinación de experiencia, presentación y variedad de productos los ha convertido en una opción con alto potencial comercial para las marcas y en un símbolo del consumo consciente y emocional que define las compras de fin de año.

También te puede interesar: Starbucks® y Stranger Things™ se unen para celebrar la amistad en Colombia