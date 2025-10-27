Total OOH, lo nuevo de WPP Media para OOH

WPP Media presenta Total OOH, plataforma que integra datos de movilidad, demografía e intereses con el uso de inteligencia artificial. Con ella, la compañía busca optimizar la planificación de campañas Out-of-Home en América Latina.

WPP Media presentó Total OOH, una plataforma desarrollada para optimizar la planificación de Out-of-Home (OOH) en América Latina mediante inteligencia artificial y datos de movilidad, demografía e intereses.

La herramienta integrará la planificación de audiencias con ubicaciones y asi poder extender el alcance de las campañas al combinar OOH con Mobile. Actualmente, está disponible en Chile, Colombia, Perú y México, y próximamente llegará a otros países de la región.

“Total OOH es un cambio de paradigma para la industria, al integrar OOH con Mobile y datos de audiencia en tiempo real, logrando campañas más relevantes, con mejores métricas de alcance y una inversión más eficiente para nuestros clientes. Estamos llevando la planificación de exterior a un nivel de precisión y valor que antes no existía en la región”, destacó Eduardo González de Pedro, Regional Investment Director de WPP Media Latam.

Total OOH combina más de 48,000 elementos fijos y digitales con datos de audiencia y movilidad, generando resultados comparables con otros medios. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Planificación integral por audiencias y ubicaciones, integrando OOH y Mobile para extender el alcance de las campañas.

Cálculo automatizado de métricas clave como impactos, cobertura, frecuencia y TRPs, gracias a modelos que incorporan datos de climatología, eventos y NSE.

Planes híbridos con elementos fijos y digitales, optimizando la composición de la pauta para cada objetivo.

Integración con herramientas de analítica como Campaign Strategy, para simular escenarios y tomar decisiones más ágiles.

Reportes completos y sin costo adicional, que facilitan la transparencia y el análisis en tiempo real.

Análisis a nivel cartográfico desde estado hasta código postal e incluso a nivel de Geo Hash (500x500 metros), para construir estrategias basadas en movilidad identificando a las audiencias más rentables, entendiendo su comportamiento y afinidad con otras marcas.

Entre los casos de uso analizados por WPP Media indican que, al complementar la inversión en OOH con Mobile, los anunciantes pueden aumentar su alcance hasta en 90% y reducir el Costo por Persona Alcanzada (CPPA) hasta en 48%. Con este desarrollo, la compañía busca fortalecer la planificación basada en datos y consolidar al OOH como un componente relevante dentro del media mix en la región.

También le puede interesar: TXT cumple 40 años con una declaración de claridad y propósito: TODO X TI