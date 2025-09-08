El P**to Crack, la campaña de Gopass

En el marco de la renovación de su marca, Gopass invita a los conductores a darle un GO a su vida con pagos sin filas ni fricciones.

Julián Arango se convirtió en la imagen oficial de la nueva campaña de Gopass: “El Pto Crack”**, un personaje que representa a quienes aprovechan al máximo su tiempo gracias a la tecnología de la compañía.

Gopass, empresa de soluciones de movilidad inteligente en Colombia, integra pagos electrónicos en peajes, parqueaderos, centros comerciales y establecimientos aliados. A través de su Superapp y el tag asociado, ofrece experiencias para agilizar procesos como el pago y el ingreso en diferentes espacios, reduciendo tiempos de espera.

“Uno no necesita tener una lámpara mágica para ahorrar tiempo. Yo no hago filas, no peleo con tiquetes, no espero el cambio… simplemente uso Gopass. Así de fácil. Mientras otros están resolviendo, yo ya estoy disfrutando”, expresó Arango al referirse a los beneficios de ser usuario de la plataforma.

La campaña, que inicia esta semana, contempla activaciones en calle, contenidos digitales, entrevistas y experiencias en las que “El P**to Crack” mostrará cómo se mueve sin contratiempos.

“Julián Arango es el aliado perfecto para representar nuestra filosofía. Su carisma, humor y capacidad de conectar con la gente reflejan la esencia de lo que es ser un verdadero crack de la movilidad. Queremos que más colombianos descubran cómo la tecnología puede transformar su experiencia en la vía y en la ciudad”, señaló Jorge Miguel Camacho, CEO de Gopass.

Con esta campaña, junto con la actualización de su App y el lanzamiento de una nueva página web, Gopass busca fortalecer su posicionamiento en el sector de movilidad inteligente en el país.