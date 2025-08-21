Siigo presenta: POS Gastrobar, tecnología para restaurantes y bares

POS Gastrobar es una solución creada exclusivamente para el sector gastronómico, pues integra funciones clave que permitirán optimizar los tiempos de servicio, reducir errores operativos y garantizar una mejor experiencia para el cliente.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), en Colombia existen más de 107 mil establecimientos gastronómicos registrados, siendo Bogotá el principal núcleo con un 80% del total. Este entramado empresarial contribuye con cerca de 173 billones de pesos en ventas locales y 5,3 billones de pesos adicionales en exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, Francia y Canadá, lo que se interpretaría y a ser uno de los sectores más relevantes de la economía colombiana.

Este crecimiento es debido a la demanda de experiencias gastronómicas, además, ha dejado sobre la mesa un reto y es gestionar de forma eficiente la operación para mejorar la rentabilidad y la experiencia del cliente.

ahora bien, en Siigo han presentado POS Gastrobar, una solución de punto de venta diseñada exclusivamente para restaurantes, bares, cafeterías y gastrobares, que combina facilidad de uso, adaptabilidad y funciones especializadas para el sector.

“En un mercado tan competitivo, en el que la experiencia del cliente se define en minutos, POS Gastrobar permite que los empresarios se concentren en su cocina y en sus clientes, dejando la gestión operativa en manos de una plataforma segura, ágil y pensada para su realidad”, afirmó David Ortiz, CEO de Siigo Latam.

Desde Siigo, comentan que esta herramienta ha sido creada pensando en las dinámicas propias de negocios de atención en mesa y alta rotación. Entre sus funcionalidades exclusivas se encuentran la vista de mesas y meseros en tiempo real para optimizar la rotación en horas pico, el envío de pedidos directos a cocina o barra para reducir errores y acelerar el servicio, la gestión de combos y recetas personalizadas para incrementar el ticket promedio, el control transparente de propinas para motivar al equipo de trabajo, y la generación de informes avanzados que entregan estadísticas sobre ventas por categoría, productos más solicitados, métodos de pago y horarios de mayor demanda.

Además, mencionan que tiene integrada soluciones para la digitalización del servicio como la App A la Orden, que permitirá a meseros, tomar pedidos ilimitados desde su celular o tablet en simultáneo y en tiempo real.

POS Gastrobar ya se encuentra disponible comercialmente y se suma a la apuesta de Siigo por desarrollar soluciones tecnológicas que transformen la vida de contadores, empresarios y equipos de trabajo a través de la innovación.

