Piso21 lanza “NUevo”, el himno de la más reciente campaña de Nu Colombia

“Después de la noche siempre llega un día nuevo”. Esa idea, común en el imaginario colombiano, fue convertida por Piso 21 y Nu Colombia en el coro de “NUevo”, el himno de la más reciente campaña de la plataforma de servicios digitales.

El pasado 29 de agosto Maloka City Hall se vistió de morado en medio de una listening party donde clientes de Nu Colombia y fanáticos de Piso 21, pudieron escuchar en primicia “NUevo”, l canción que ya supera los 5 millones de reproducciones en

plataformas digitales.

Más que un lanzamiento musical, “NUevo” es el himno de la campaña “Libertad financiera, elige Nu”, con la que la compañía invita a los colombianos a dejar atrás lo que no les funciona - en la vida personal o en las finanzas- y elegir con libertad un camino distinto.

“Cuando nos propusieron este proyecto, nos hablaron de una energía muy bonita, una energía nueva. Pensamos en esos momentos en que uno, como colombiano, sobre todo, está como “ag, pero por qué nos pasan cosas a nosotros así” y después uno se acuerda que es colombiano y dice: “todo está bien, siempre llega un día nuevo, siempre las cosas serán mejores”, así nació la inspiración”, comentó en entrevista con Revista P&M Dim, integrante de Piso21.

Por su parte, Marcela Torres, Gerente General de Nu Colombia, resaltó que la canción busca conectar con la gente de manera

cercana: "A través de la música, quisimos recordarles a las personas que es inteligente dejar un lugar que ya no cumple con

sus expectativas. Muchos colombianos no están cien por ciento conformes con sus entidades financieras debido a la burocracia, las complejidades y los asteriscos detrás de cada proceso o producto que adquieren. “Con esta canción, queremos inspirarlos a dejar atrás esas relaciones y a elegir ser libres con Nu".

La alianza entre la banda y la plataforma financiera es inédita en su categoría y muestra cómo la música puede convertirse en un vehículo poderoso para transmitir mensajes de cercanía y conectar con un público específico, en este caso, los jóvenes. Piso 21, con más de 16 millones de oyentes mensuales, se une así a una propuesta que conecta lo emocional con lo cotidiano.

“NUevo” ya está disponible en todas las plataformas de streaming y se convirtió en el símbolo de una campaña que celebra la libertad de elegir aún en el ámbito financiero.

