Bogotá abre sus puertas a nuevas oportunidades laborales en marketing con el PGD Media Camp Colombia

En un contexto en el que la empleabilidad se ha convertido en uno de los principales retos para los jóvenes profesionales en América Latina, Publicis Global Delivery (PGD) presenta el PGD Media Camp Colombia, un bootcamp intensivo y gratuito que tendrá lugar el 4 y 5 de octubre de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. La iniciativa busca no solo fortalecer el conocimiento en áreas clave del marketing digital y tradicional, sino también abrir la puerta a nuevas oportunidades laborales para el talento colombiano.

Colombia se ha posicionado en los últimos años como uno de los países con mayor proyección en la industria creativa y de medios gracias a la excelencia de su mano de obra. Sin embargo, la falta de espacios de formación especializada y acceso a empleos globales sigue siendo un desafío. En respuesta, el PGD Media Camp ofrece 30 cupos exclusivos para perfiles con al menos un año de experiencia en la industria y nivel de inglés avanzado, quienes podrán entrenarse en roles estratégicos como Media Taag Analyst, Media Buying Analyst y Media Planning Analyst.

Durante dos días, los asistentes recibirán formación intensiva de expertos líderes en la industria, con acceso a conocimientos de vanguardia que les permitirán potenciar sus competencias y ampliar su proyección profesional en un mercado cada vez más competitivo. Además de la capacitación, este bootcamp ofrece oportunidades reales de vinculación laboral, ya que los participantes más destacados podrán acceder a procesos de selección dentro de Publicis Global Delivery, una compañía que ha demostrado su capacidad de generar empleo de calidad y de exportar talento a nivel global.

“El PGD Media Camp reafirma nuestro compromiso con el talento colombiano y la región. Queremos que los jóvenes profesionales encuentren aquí no solo formación gratuita de excelencia, sino también un puente hacia nuevas oportunidades de empleo en la industria del marketing y la publicidad”, afirmó Alejandro Reyes, PGD Latam Talent Director.

El programa también contempla beneficios logísticos y de experiencia, como alimentación sin costo durante los dos días, equipos tecnológicos de apoyo provistos por la organización, actividades de networking y acceso a charlas de alto nivel con speakers internacionales. La inscripción ya está abierta en https://linktr.ee/publicis_global_delivery seleccionando la opción que más se ajuste al perfil de cada candidato , y se espera una alta demanda dada la relevancia de este tipo de iniciativas para el ecosistema laboral en Colombia.

Con este lanzamiento, Publicis Global Delivery consolida su rol como aliado estratégico en la construcción de un mercado laboral más inclusivo y competitivo, demostrando que invertir en talento local es una de las claves para el crecimiento de la industria en la región.

También le puede interesar: La amistad como protagonista: Miniso rinde homenaje a los lazos que perduran

