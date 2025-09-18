jueves, septiembre 18, 2025

La amistad como protagonista: Miniso rinde homenaje a los lazos que perduran

La amistad como protagonista: Miniso rinde homenaje a los lazos que perduran

Miniso

En el marco de sus siete años en Colombia, Miniso lanzó una campaña dedicada al mes del Amor y la Amistad, resaltando el valor de los vínculos afectivos que trascienden el tiempo y la distancia.

 

Redacción P&M
 septiembre 18, 2025

La marca presenta la historia de Shirley y María Claudia, amigas desde hace 35 años que decidieron regalarse lo más valioso: tiempo de calidad. Su testimonio se convirtió en la cápsula audiovisual “María Claudia & Shirley: una amistad que no conoce el tiempo”, pieza con la que Miniso busca destacar la capacidad de la amistad para mantenerse firme a pesar de la rutina y los afanes cotidianos.

“Compartir este sueño pendiente con mi amiga Shirley fue recordar todo lo que hemos vivido juntas, valorar lo que somos hoy y seguir proyectando lo que vendrá. Gracias a Miniso por hacer posible este encuentro con la esencia de la amistad: la complicidad, la alegría y el cariño que, a pesar del tiempo y la distancia, siempre permanecen intactos”, expresa María Claudia Cortés en la cápsula.

Esta producción se suma a la primera cápsula estrenada por la marca, “Eliza & Liz, Amor Inesperado”, una historia que reivindica la fuerza del amor en sus diferentes formas. Con ambas piezas, Miniso busca transmitir mensajes universales y sencillos: la importancia del amor y la amistad.

La campaña también incluye promociones especiales durante septiembre, como descuentos de hasta el 40 % en peluches seleccionados. Además, la marca anunció la llegada de nuevas colecciones, entre ellas Jurassic World y El juego del calamar, disponibles en tiendas a nivel nacional.

Este año, Miniso celebra 7 años en Colombia, reafirmando lo que ha sido su esencia desde el primer día: entregar productos de buena calidad, accesibles y elegidos según las demandas de sus consumidores. "No hace falta decirlo en voz alta; basta con ver cómo cada tienda se convierte en un universo de posibilidades. Miniso es, así, el lugar donde todos convergen, desde amantes de gadgets y tecnología hasta geeks, cosplayers, coleccionistas de peluches y figuras, seguidores de las colecciones de Disney y muchos más. Comunidades enteras permanecen expectantes, preguntándose: “¿Qué será lo siguiente?”, afirma la marca.

Con estas acciones, Miniso reafirma su propósito de “celebrar la emoción”, conectando con sus consumidores a través de experiencias que trascienden el plano comercial y fortalecen el vínculo con la comunidad.

Bajo el insight de que el amor romántico ha sido históricamente el protagonista, Miniso propone mirar hacia otro sentimiento igual de poderoso: la amistad. Esa elección consciente de personas que se convierten en familia y que, a lo largo del camino, sostienen, inspiran y acompañan. Con sus cápsulas audiovisuales, la marca invita a reflexionar sobre esas conexiones que definen la vida y, al mismo tiempo, refuerza su promesa de marca: ser un puente para celebrar las emociones en todas sus formas.

Miniso

