Yanbal impulsa el cambio de vidas desde la belleza

Con más de 160.000 consultoras independientes en Colombia que aprovechan una oportunidad de emprendimiento única y un portafolio de productos de alta calidad y eficacia comprobada, Yanbal continúa demostrando su poder en un mercado que avanza rápidamente.

La compañía crea belleza con propósito, a través de productos que destacan por sus fórmulas y activos; tal es el caso de la categoría de Perfumería, que creció 20% en 2025 gracias a sus ingredientes exclusivos que crean aromas impactantes, memorables y de alta duración desarrollados en centros de innovación en Mougins, París, Dubái y Fort Lauderdale. Así mismo, sucede con la categoría de maquillaje, con productos de alto performance y colores con activos de tratamiento. Y por supuesto, en una categoría muy especial: Joyería, con piezas que destacan por sus materiales y acabados.

La marca, que también ofrece fórmulas dermatológicamente probadas, renovó sus líneas de tratamiento facial, agrupadas en Hidratación, Control de grasa, Acción Antimanchas y Antiedad con rutinas completas. Así mismo, el enfoque dermatológico se refleja en la línea de Protección

Solar, con todo el respaldo profesional y la más alta tecnología. Por su parte, la categoría de Cuidado personal cuenta con productos que protegen con eficacia funcional y experiencias de bienestar para toda la familia.

Yanbal controla toda la cadena de valor, desde la formulación hasta la manufactura en Colombia, Perú y Ecuador, asegurando que cada producto llegue a las manos de las consultoras independientes y a sus clientes.

Una oportunidad de emprendimiento única

La compañía potencia el talento de las 160.000 mujeres con oportunidades reales en un modelo de negocio que integra formación, innovación y comunidad para que cada una escriba su propia historia de éxito. Esta oportunidad empieza con un sueño y se convierte en un camino real de crecimiento, que transitan más de 3.400 mujeres que hoy lideran equipos como empresarias independientes.

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

