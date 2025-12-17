miércoles, diciembre 17, 2025

Yanbal impulsa el cambio de vidas desde la belleza

Yanbal le cuenta

Yanbal impulsa el cambio de vidas desde la belleza

Con más de 160.000 consultoras independientes en Colombia que aprovechan una oportunidad de emprendimiento única y un portafolio de productos de alta calidad y eficacia comprobada, Yanbal continúa demostrando su poder en un mercado que avanza rápidamente.

Redacción P&M
Redacción P&M
 diciembre 17, 2025

La compañía crea belleza con propósito, a través de productos que destacan por sus fórmulas y activos; tal es el caso de la categoría de Perfumería, que creció 20% en 2025 gracias a sus ingredientes exclusivos que crean aromas impactantes, memorables y de alta duración desarrollados en centros de innovación en Mougins, París, Dubái y Fort Lauderdale. Así mismo, sucede con la categoría de maquillaje, con productos de alto performance y colores con activos de tratamiento. Y por supuesto, en una categoría muy especial: Joyería, con piezas que destacan por sus materiales y acabados.

 

La marca, que también ofrece fórmulas dermatológicamente probadas, renovó sus líneas de tratamiento facial, agrupadas en Hidratación, Control de grasa, Acción Antimanchas y Antiedad con rutinas completas. Así mismo, el enfoque dermatológico se refleja en la línea de Protección

Solar, con todo el respaldo profesional y la más alta tecnología. Por su parte, la categoría de Cuidado personal cuenta con productos que protegen con eficacia funcional y experiencias de bienestar para toda la familia.

Yanbal controla toda la cadena de valor, desde la formulación hasta la manufactura en Colombia, Perú y Ecuador, asegurando que cada producto llegue a las manos de las consultoras independientes y a sus clientes.

 

Una oportunidad de emprendimiento única

La compañía potencia el talento de las 160.000 mujeres con oportunidades reales en un modelo de negocio que integra formación, innovación y comunidad para que cada una escriba su propia historia de éxito. Esta oportunidad empieza con un sueño y se convierte en un camino real de crecimiento, que transitan más de 3.400 mujeres que hoy lideran equipos como empresarias independientes.

 

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

CruzPet, la nueva marca de Cruz Verde enfocada en la salud de las mascotas

Revista P&M

