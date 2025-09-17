Todo lo que debes saber sobre +CTG 2025

La décima edición del encuentro creativo más influyente de la región reunirá a expertos internacionales en más de 50 escenarios temáticos. Serán tres días de conferencias, debates y premios que pondrán en el centro la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo como motores de futuro.

En su décimo aniversario, +CTG 2025 propone una pregunta que trasciende lo retórico y se instala como un desafío para la industria: Quo Vadis o ¿Hacia dónde vamos?. La complejidad del mundo actual, atravesado por la incertidumbre política, los cambios tecnológicos, la presión ambiental y la necesidad de nuevas formas de liderazgo, obliga a todos los actores de la economía creativa a replantear su rumbo. No se trata únicamente de revisar el estado del mercado publicitario, sino de abrir un debate colectivo sobre hacia dónde van las marcas, los consumidores, los modelos de negocio y el talento en un tiempo de búsquedas constantes.

el evento plantea la urgencia de trazar rutas viables y sostenibles en lo personal, lo social y lo profesional. En esta conmemoración, la industria no solo se reúne para escuchar charlas o hacer networking, sino para reconocer que el rumbo de la creatividad en Latinoamérica depende de la capacidad de preguntarse, una y otra vez, por la dirección y el sentido de su impacto.

Durante tres días de programación, +CTG abrirá más de 50 escenarios temáticos para estimular ideas, compartir casos y generar nuevas perspectivas. El evento, convocado por la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP) bajo el liderazgo de Ximena Tapias , será un espacio de encuentro para líderes de opinión, ejecutivos, emprendedores, académicos y creativos que buscan trazar la hoja de ruta de los próximos años.

La lista de conferencistas refleja la diversidad de voces y miradas que enriquecen la conversación:

Santiago Bibiloni, CEO & Founder de COR – IA integrada a las agencias de publicidad: el futuro es hoy

Camila Straschnoy, US Partner & Senior Strategy Director, Untold – Cultural Strategies

Francesco Abastesccianni, Executive Strategy Director, Pagés BBDO – Efectividad Creativa: De la agencia a los marketers

Jairo Nieto, CCO Bacongames – Videojuegos: Plataforma para marcas y anunciantes

Xandra Pérez, Jefe E-Business en Saludsa (Ecuador) – Marcas más allá del propósito: La revolución de la empatía

Pilar Franco Borell, Founder & Designer en Felicidad – Creatividad para la economía sostenible

Carlos Andrés Rodríguez, Global Creative Director, MullenLowe – Cómo actuar como una marca cool… hasta convertirte en una

César Val, Managing Partner, GLOW – Luxury Marketing

Carlos Galán Pascual, CEO Subterfuge – Creación 360°: Innovación, cultura, colaboración para dinamizar la industria creativa, podcast

El Feo Revollo, CEO god ai – IA, Tecnología, Creatividad: ¿Hacia dónde va todo esto?

Juani Martínez, Innovation and Content Director, Adlatina Group – Hacer sexy a la publicidad de nuevo

Mónica Zuluaga, Gerente de Mercadeo, ETB – Conversatorio: 10 años de la tendencia Girl-Power

Juan Pablo Concha, Socio Baker-McKenzie – Lo que los publicistas y gerentes de marketing deben saber sobre propiedad intelectual

Nathalie Trutmann, Founder & CEO NTM – Liderando con propósito en tiempos brillantes: navegando en la incertidumbre con claridad e impacto

Nancy Reyes, Global President & CEO, BBDO – Leadership and creative excellence for business growth, Mujeres que construyen marcas significativas, rentables y perdurables

Edgardo Frías, Country Director Google Región Andina – Talento Humano Multiplicado por la IA

Silvina Seiguer, Ex-Senior Director Global Creative Campaigns, Kimberly Clark – La conversación de las marcas: valientes, relevantes e involucrada

Emilia Restrepo, Rectora CESA – Academia, formación profesional y futuro: Cómo adaptarse y responder al presente

Paula Bárcenas, Regional Sales Director Región Andina, TikTok

Giselle Perezblas, Fundadora y CEO de Auguro – Transmutando la quimera: Gestión de crisis en las marcas

Héctor Fernández, CEO VML México

Luis Madruga y Carlos Quintero, Mastercard – ¿Cómo lograr rentabilidad en el marketing a partir de la innovación?

Valentín Bueno, CEO Latcom Worldwide – Innovación, medición y futuro en medios OOH

Alejandro Barrera, CCO McCann – ¿Cómo equilibrar resultados a corto plazo con construcción de marca a largo plazo?

Lucas Bonardi, Director Comercial Mercado Ads Cono Sur & Andinos – Innovación que conecta: del performance al branding en el nuevo entorno digital

Fabien Aufrechter, VP Strategy & Innovation, Vivendi – IA, Tecnología y personas: cómo perder el miedo y adaptarse

Igal Weitzman, CEO WISE Innovation Studios – Innovación y disrupción para marcas del futuro

Silvia Intriago, CEO Garnier BBDO Ecuador – Storydoing: Cómo crear historias significativas para las marcas y sus audiencias

Esteban Forch, Co-Founder Media4us – IA y tecnología para optimizar las inversiones en patrocinios y redes sociales

Camilo Plazas, CEO BBDO México – Con sello colombiano: creatividad y talento de exportación

Gretel Lanner, VP Comercial Edgewell – Mujeres UCEP

Nicolás Pimentel, Fundador de Becoming Mode – No hay innovación suficiente cuando el contexto cambia tan rápido

Ximena Díaz Alarcón, CEO Youniversal – El poder de la curiosidad humana en tiempos de inteligencia artificial

Maite Sarasúa, Executive Director Marketing, Jerónimo Martins – Marcas poderosas comprometidas con mujeres poderosas

Manuela Roa, CSO SSP3 – MullenLowe Group – Marcas poderosas comprometidas con mujeres poderosas

Andrea Zuluaga, CEO Estrategias Punto Aparte – Micro-eventos: Personalización de experiencias de alto valor

Juanita Gómez, Directora de video, Semana – Libertad de expresión: la tensión entre algoritmos, transparencia e independencia

Adam Sheridan, Global Head of Products & Analytics, IPSOS – MISFITS: How creativity in advertising sparks brand growth

Manuela Villegas, CEO Si Señor Agencia – Personalización en tiempo real: B2C al B2Me

Horacio Chacho Puebla, Co-founder & CCO, Felicidad – Creatividad para la economía sostenible

Janeth Consuegra, COO Leo Constellation – Mujeres UCEP – Líder

Sol López, Managing Director, Leo Constellation – Mujeres UCEP – Generadora de cambio

Laura González, Directora de Cuentas, MullenLowe SSP3 – Mujeres UCEP – Inspiración para los demás

Mauricio Maldonado, CEO Fundador Saber Vivir – Marketing para la economía plateada: superando el edadismo

Luis Miguel Messianu, Founder/President/CCO, Messianu/Edelman/Lerma – Hacia dónde va la industria de la creatividad

Emiliano Díaz del Valle, Sr. Behavioral Strategist Busara – Behavioral Design – Economía conductual

Andrés Wiesner, Director de Labzuca, Fundador Fundación Tiempo de Juego – Tiempo de juego: una herramienta de transformación comunitaria

Alan Vainrub, CEO Omnicom Media Group – Dashboarditis aguda: ¿Hacia dónde vamos midiendo tanto?

Cristian Guzmán y César Augusto Guzmán, Nitrofert – Comunicación para el desarrollo: asignatura pendiente para las marcas que quieren ser responsables

Andrea Montoya, Founder Manager TAP Influencer – La economía del influence marketing: Más allá de los presupuestos y los KPI

Enrique Clemente, CEO Audit Sport & Q-SPORT – Marketing Deportivo: oportunidades y retos para las marcas

Fernando Sosa, Director Creativo Visa LAC / Presidente Creativo Leo Burnett Argentina – Hacia dónde va la industria de la creatividad

Santiago Olivera, CEO FEBRERO – Creatividad, Diversidad, Equidad e Inclusión: “Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros”

José Guillermo Díaz, Founder Miami Ad School Punta Cana – Academia, formación profesional y futuro: Cómo adaptarse y responder al presente

Carolina Pinheiro, CEO Inbrax – Conversatorio: 10 años de la tendencia Girl-Power

Pancho González, Socio y DGC Inbrax – BrainRot

Gonzalo Vidal, Fundador Soy Prójimo y Suena Eh! – Responsabilidad de la industria creativa con la sociedad

Juan Marenco, CEO Be Influencers – Cultura de la Influencia: Hacia dónde va la cultura y el marketing de la influencia

Rodrigo Revoredo, Socio en Valor/LADO V/Studio V/Marte – El entretenimiento es el nuevo digital

Martín Nahuel Rabaglia, CEO Genosha – La curiosidad creativa hace que la tecnología no sea un commodity más

Sebastián Calero, Director General Sebastián Calero Creatividad – Hacia dónde va la industria de la creatividad

Mario Vittorio Costa, Gerente de Marketing, Minutocorp – Reviviendo Dinosaurios: Cómo transformar industrias tradicionales con marketing disruptivo

La relevancia del evento también se refleja en los premios que se entregan en su marco. Los Effie Latam celebran la creatividad y la efectividad de las campañas, consolidándose como un referente en toda la región. Los Premios Marketers Latam, promovidos por Adlatina y Scopen, reconocen a los profesionales que han transformado sus compañías a través de la innovación, la adaptación de modelos de negocio, la visión global y la trayectoria, con categorías que van desde el “Marketer Sub 40” hasta el “Marketer Regional/Global”.

Por su parte, el Premio de Sostenibilidad +CTG, entregado junto a Scopen, destaca a las organizaciones con propósito que convierten ideas en acciones concretas en beneficio del planeta y la sociedad. Finalmente, los LATAM COR Awards premian a las agencias que alcanzan excelencia operacional, transparencia y resultados medibles, visibilizando cómo la gestión también es creatividad.

En conjunto, estos galardones no solo reconocen logros, sino que trazan estándares para el futuro: efectividad, liderazgo, sostenibilidad y gestión.

Finalmente, P&M realizará un panel en +CTG 2025 en el marco de su edición número 500. Bajo el concepto eje de la revista, “El mapa del 2030”, este espacio se conectará con el enfoque del congreso para abrir una conversación práctica y visionaria sobre el rumbo de la industria. El objetivo no será repetir tendencias, sino responder de manera concreta cómo podemos transformar los escenarios futuros en decisiones presentes. Para ello, contará con la participación de líderes que, desde diferentes perspectivas, ayudarán a trazar una brújula colectiva sobre hacia dónde debe avanzar el sector en los próximos cinco años.

En su décima edición, +CTG se plantea como un espacio de reflexión crítica y colectiva sobre el rumbo de la industria creativa en medio de un contexto cargado de incertidumbres. La pregunta “Quo Vadis” no es solo un lema, sino una invitación a construir respuestas compartidas, a imaginar futuros posibles y a reafirmar que la creatividad trasciende la comunicación: es una fuerza capaz de transformar sociedades.

