Skechers y Fortaleza CEIF anuncian acuerdo de patrocinio

Esta alianza incluye la presencia de la marca en las camisetas del club y el uso de sus guayos en jugadores profesionales y juveniles.

Skechers firmó un acuerdo con el club bogotano Fortaleza CEIF para convertirse en patrocinador oficial del equipo. Como parte de la alianza, la marca estará presente en las camisetas del club y sus guayos, incluida la nueva línea CTRL^Pack, que serán utilizados por los jugadores profesionales y por los jugadores de la academia.

Además, Skechers proporcionará también calzado para los entrenadores y tenis para usar fuera de la cancha, para los jugadores de todos los niveles de la organización.

"El equipo de Fortaleza se mueve por la innovación, pero por encima de todo por la pasión de hacer que el deporte sea algo que todos disfruten. Es por eso que, esta asociación con Skechers nos llena de orgullo. Compartimos la visión de que el futuro se construye sobre valores sólidos, y juntos daremos vida a proyectos ambiciosos que generen impacto, tanto dentro como fuera de la cancha", dijo Francisco Serrano, presidente de Fortaleza CEIF.

Esta alianza también busca fortalecer los programas de educación deportiva que el club bogotano se ha caracterizado desde sus inicios, con más de 2.100 talentos en formación en su academia juvenil.

"Fortaleza encarna una visión con un enfoque en el futuro que resuena profundamente con nosotros en Skechers: construir desde las bases, con disciplina y una pasión por el juego (...) Colombia es un mercado esencial para el fútbol en América del Sur, y por eso Skechers está invirtiendo en todos los niveles del deporte aquí, desde nuestra reciente firma con el futbolista colombiano de élite Luis Sinisterra hasta asociarnos con un equipo que defiende la educación deportiva como una incubadora para el talento juvenil emergente. Todo esto fortalece nuestra presencia en el país mientras ilustra cómo los guayos de Skechers combinan tecnología, comodidad y alto rendimiento para aquellos que sueñan con alcanzar la grandeza en la cancha", afirmó Cristian Donghi, Country Manager de Skechers Colombia.

La colección Skechers Football, que incluye modelos como el SKX_2 Elite y el Skechers Razor 1.5 Elite, están disponible en tiendas. Por otro lado, la marca ofrece versiones Academy para jóvenes y niños, con opciones para terreno natural o césped artificial.

También le puede interesar: Se amplía el plazo para postular a los líderes con visión 2030 para la edición 500 de P&M