jueves, septiembre 04, 2025

Se amplía la convocatoria de los Premios De Igual a Igual

Premios

La séptima edición de los Premios De Igual a Igual, iniciativa de ONU Mujeres con el apoyo de la Embajada de Suecia, amplió su convocatoria hasta el próximo 15 de septiembre de 2025.

Redacción P&M
 septiembre 4, 2025

Los Premios De Igual a Igual, es una iniciativa de ONU Mujeres con el apoyo de la Embajada de Suecia, es el reconocimiento que busca destacar las mejores campañas en Latinoamérica que contribuyan a eliminar estereotipos sexistas, promover los derechos de las mujeres o abordar temas relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

La convocatoria está dirigida a agencias de publicidad, anunciantes y organizaciones que hayan difundido campañas entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, con mensajes enfocados en la igualdad y la diversidad.

En los últimos años, el sector publicitario ha transformado la representación de la diversidad a través de ideas creativas y narrativas. En este contexto, los Premios De Igual a Igual buscan reconocer campañas que se destaquen por su originalidad, estrategia, ejecución e impacto en la construcción de una industria libre de estereotipos.

Las postulaciones deben realizarse exclusivamente en línea a través de la página oficial. Los participantes deberán diligenciar el formulario y adjuntar un video caso, un board y un resumen ejecutivo. En caso de estar en otro idioma, el material debe contar con subtítulos en español.

Las campañas seleccionadas serán reconocidas en una ceremonia a finales de 2025.

Para más información y postulaciones en www.premiosdeigualaigual.org

 

premios

