Llegan a Colombia los guayos SKX_2 de Skechers

Llega a colombia los nuevos guayos de Skechers SKX_2, los usados por Harry Kane en el Mundial de Clubes, como parte del paquete CTRL^ pack.

Skechers Fútbol presentó al país los guayos SKX_2, la nueva generación de su línea, estos guayos, según la marca presentan un diseño evolucionado para ayudar a los jugadores a tomar el control del balón y del juego. Cabe destacar, que el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, estrenó este modelo durante los cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos, un nuevo formato de la FIFA.

"Al entrar en nuestra tercera temporada en el fútbol, seguimos innovando, evolucionando y mejorando nuestra oferta para que Harry Kane y todos los atletas puedan rendir al máximo", dijo Michael Greenberg, presidente de Skechers.

Además, los SKX_2 Elite están diseñados con una horma personalizada que busca optimizar el ajuste y mejorar el toque en el campo. Incorporan plantilla Hyper Burst Pro®, empeine ligero Skechers Fitknit y suela multidireccional. Por su parte, el Skechers Razor 1.5 Elite se enfoca en la velocidad, con un diseño ligero, suela con infusión de carbono y retorno de energía.

La colección también está disponible en versiones Academy, pensadas para diferentes niveles de juego, así como en modelos para jóvenes y niños. Todos se ofrecen en estilos para césped natural firme y sintético.

La campaña global del Skechers Football CTRL^ pack reúne a futbolistas como Harry Kane, Luis Sinisterra, Barış Alper Yılmaz (selección de Turquía), Mohammed Kudus (West Ham United/Ghana), Isco Alarcón (Real Betis/España), Niccolò Pisilli (AS Roma/Italia) y Matt O’Riley (Brighton & Hove Albion/Dinamarca).

"Hemos escuchado los comentarios de los profesionales de élite hasta los jóvenes de academia para diseñar los SKX_2; que mantienen lo que les encantaba del modelo original, pero con avances de precisión diseñados para ofrecer comodidad y rendimiento cuando más lo necesitan”, agrega el presidente de la marca.

Los guayos Skechers SKX_2 y el resto de la colección de Skechers Football ya se encuentran disponibles en tiendas del país. Como parte del acercamiento y del consumidor que deseé este producto y consultar en donde adquirilos deberá consultar en el perfil de Instagram @skechers_colombia.

