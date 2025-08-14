Taylor Swift lanza nuevo disco y las marcas se unen a su era naranja

Con el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, la superestrella demostró una vez más por qué es adorada en todo el mundo. Desde gigantes logísticos como FedEx hasta cadenas de comida rápida como McDonald's, numerosas marcas han adaptado sus productos y campañas publicitarias para alinearse con la estética del nuevo trabajo discográfico.

El mundo entero se tiñó de naranja gracias a Taylor Swift. La superestrella pop acaba de anunciar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, lo que desató una fiebre por este color que ya domina redes sociales, productos y campañas publicitarias.

Desde aerolíneas hasta cadenas de comida rápida, las marcas más influyentes se han sumado a la "Era Naranja" de Swift, quien demostró una vez más su poder para movilizar no solo a sus fans, sino también al mercado global.

Swift reveló su nuevo álbum de manera sorpresiva en el podcast New Heights, donde apareció junto a su novio, Travis Kelce, y su hermano, Jason Kelce. El anuncio, publicado a las 00:12 del 12 de agosto, siguió su característico estilo lleno de simbolismo.

Para sus seguidores el naranja representa renovación, independencia y autenticidad, valores que parecen definir esta nueva etapa de su carrera.

Las marcas se suben al tren swiftie

El impacto de Taylor Swift en el marketing es innegable, y esta vez no ha sido la excepción. Numerosas compañías se unieron a la era naranja a través de redes sociales. A continuación, algunos de los post destacados:

Aerolíneas como Delta y United publicaron mensajes en redes aludiendo a la nueva era musical.

FedEx rediseñó temporalmente su logo con un fondo naranja brillante.

Spotify lanzó una playlist con sus mayores éxitos, titulada: And, baby, that’s show business for you.

Nyx Cosmetics presentó un gloss en tonos dorados y naranja.

El Empire State Building se iluminó de naranja en honor al anuncio del álbum.

Scrub Daddy lanzó una esponja naranja de edición especial.

Buffalo Wild Wings anunció un lanzamiento misterioso previsto para el 20 de agosto.

Dunkin’ adoptó una estética naranja en sus redes, promocionando "la nueva era".

McDonald’s publicó una imagen su payaso Ronald mirando un reloj a las 12:12, hora del anuncio.

Starbucks publicó un post con fondo naranja escarchado y un texto que dice "se siente como una noche perfecta para un café a medianoche".

Betty Crocker publicó un pastel decorado con frases alusivas a la cantante.

Más allá de ser una estrategia de marketing, el color refleja un momento clave en la carrera de Swift. Después de explorar el rojo en Red, el gris melancólico en The Tortured Poets Department y los tonos pastel en Lover, el naranja transmite energía y, porbablemnte, un nuevo y multimillonario tour mundial después de que The Eras Tour recaudara un total de 2.000 millones de dólares en ventas de entradas.

Las marcas lo saben y han utilizado este simbolismo para conectar con una audiencia joven, global y altamente comprometida con la artista.

El lanzamiento de The Life of a Showgirl no es solo un evento musical, sino un fenómeno cultural que , como muestran las marcas, puede redefinir las estrategias de branding. Las empresas que han logrado integrarse a esta ola naranja demuestran una vez más que, en la era digital, el arte y el comercio van de la mano.

