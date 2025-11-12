Minor Hotels anuncia la apertura de Anantara en Argentina

La experiencia de lujo característica de Anantara llega a Argentina con un resort emblemático en la naturaleza salvaje de la Patagonia, definido por una hospitalidad sostenible y orientada al destino.

Minor Hotels, propietario, operador e inversor hotelero internacional, se complace en anunciar la firma de un nuevo establecimiento Anantara que se desarrollará en Ushuaia, Argentina. Con su inauguración prevista para principios de 2028, el Anantara Ushuaia Patagonia Resort estará situado en la ciudad más austral del mundo, donde la espectacular cordillera de los Andes se encuentra con las gélidas aguas del canal de Beagle.

Ubicado dentro del plan maestro Costa Susana de Ushuaia, muy cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego, el nuevo complejo turístico frente al mar ofrecerá 60 lujosas habitaciones y suites, un amplio spa y centro de bienestar a nivel del mar, conceptos gastronómicos exclusivos e instalaciones para reuniones.

Fiel al ADN experiencial de Anantara, la propiedad sumergirá a los huéspedes en experiencias transformadoras y arraigadas en la localidad, sin dejar de lado su profundo compromiso con la preservación del medio ambiente. El desarrollo Costa Susana ha sido seleccionado para participar en la categoría de Paisaje y Medio Ambiente del Festival Mundial de Arquitectura, la primera nominación de este tipo en Argentina, y se enorgullece de ser el primer desarrollo inmobiliario neutro en carbono del país.

El contrato de gestión hotelera se ha firmado con Fideicomiso Urbanización Monte Susana, un grupo promotor argentino formado por socios con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, especializado en la creación de proyectos residenciales en la región de Ushuaia y Tierra del Fuego.

“Ushuaia, a menudo llamada el «fin del mundo», es la puerta de entrada a la Antártida y un destino impresionante por derecho propio”, afirmó Dillip Rajakarier, director ejecutivo de Minor Hotels y director ejecutivo del grupo Minor International. “Llevar Anantara a America Latina es una prioridad clave para el grupo, y estamos encantados de presentar nuestra marca en un entorno tan audaz, remoto e impresionante como Ushuaia”.

Con la creciente reputación de Argentina como destino de ocio de primer orden, Ushuaia destaca por su combinación única de aventura antártica y naturaleza virgen. Es la combinación ideal para la filosofía de lujo con propósito de Anantara. Entre las atracciones cercanas se incluyen estaciones de esquí de primera categoría, viajes en el emblemático Tren del Fin del Mundo, cruceros de lujo a puertos antárticos y sudamericanos, y la exploración del Parque Nacional Tierra del Fuego, un santuario de 70 000 hectáreas que alberga los últimos picos andinos de la Patagonia y espectaculares ecosistemas costeros.

“Anantara Ushuaia supone un gran paso en nuestra estrategia de crecimiento en América y el cumplimiento de una ambición que teníamos desde hace tiempo”, comentó Gonzalo Aguilar, director ejecutivo de Minor Hotels Europe & Americas. «Gracias a la amplia experiencia local de nuestros socios y a nuestra visión compartida, estamos seguros de que este establecimiento se convertirá en un referente de la hospitalidad inmersiva y sostenible en el fin del mundo».

Melitón González del Solar, uno de los socios del Fideicomiso Urbanización Monte Susana, comentó: “La asociación con Minor Hotels para introducir Anantara en nuestro país es increíblemente emocionante. La belleza natural y el espíritu de descubrimiento de Ushuaia encajan perfectamente con la filosofía de Anantara, basada en la experiencia. Estamos igualmente orgullosos de trabajar con una marca que comparte nuestros valores en materia de protección del medio ambiente y mejora de las comunidades locales. Juntos, estamos creando un hotel ecológico de referencia para la región”.

Situado a poca distancia en coche del aeropuerto internacional de Ushuaia, con conexiones directas a Buenos Aires y otros centros nacionales, el Anantara Ushuaia Patagonia Resort gozará de una ubicación única para ofrecer acceso exclusivo a uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes de la Tierra.

