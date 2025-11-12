Lunia presenta The New Generation of Shapewear

Después de transformar la forma en que las mujeres usan shapewear en Colombia, la marca llega con uno de los lanzamientos más esperados de la temporada: una colección que promete convertirse en el nuevo básico imprescindible del clóset.

Lunia presenta una nueva generación de shapewear: prendas interiores que combinan tecnología, diseño y comodidad. Su más reciente colección incluye enterizos, shorts, boxers y vestidos, elaborados con telas de última generación y acabados superiores, pensados para acompañar a las mujeres en todos los momentos del día y la noche. Ligero, suave y poderoso, el shapewear de Lunia se convierte en una segunda piel que realza la silueta sin restringirla, reafirmando el compromiso de la marca con la libertad, la confianza y el bienestar femenino.

La colección destaca por sus telas ultraligeras, costuras invisibles y refuerzos estratégicos que moldean sin oprimir. Su paleta cromática se mueve entre los clásicos negro, beige y cocoa, junto con tonos inspirados en la piel, diseñados para integrarse de manera natural con cualquier look, siempre desde su esencia: ser prendas interiores que celebran la comodidad y el poder femenino.

“Con The New Generation of Shapewear queremos que cada mujer sienta que su shapewear es un aliado, no una limitación. Que viva su día a día con piezas que moldean, estilizan y al mismo tiempo le permiten respirar y moverse con absoluta libertad”, asegura María Fernanda Richter, Gerente de Mercadeo & Comunicaciones de Lunia.



La campaña que acompaña este lanzamiento no está protagonizada por modelos tradicionales, sino por cinco Lunia Lovers seleccionadas entre más de 70 postulantes en una convocatoria abierta. Ellas encarnan la autenticidad y diversidad que define a la marca, reafirmando un mensaje claro: el shapewear es para todas.

“Las mujeres que aman Lunia son nuestra inspiración. En cada feria hacemos historia: la gente hace fila para conocernos, probar nuestras prendas y ser parte de esta comunidad que no para de crecer. Esa conexión nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir transformando la categoría”, comenta María Fernanda Richter.

Tras conquistar a miles de consumidoras en Colombia con un crecimiento de tres dígitos en sus primeros años, Lunia cruza fronteras: España, Estados Unidos y Panamá ya reciben sus colecciones, consolidando así su proyección internacional y llevando al mundo la esencia de un shapewear cómodo, versátil y empoderador.

Con The New Generation of Shapewear, Lunia reafirma su posición como una marca creada por mujeres y para mujeres, que celebra la diversidad de cuerpos y convierte el shapewear en una declaración de estilo y libertad.

