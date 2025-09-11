Reputación, confianza y liderazgo digital: el crecimiento de Grupo Argos

En 2019, Grupo Argos era una organización holding reconocida principalmente en los círculos financieros, sin productos de consumo masivo ni una presencia activa en la conversación pública. Sin embargo, en los últimos cinco años, la compañía ha fortalecido su posicionamiento y hoy figura entre las empresas con mayor reputación en el país.

Grupo Argos ingresó por primera vez al ranking Merco Empresas en Colombia en 2020 en el puesto 23. Desde entonces ha escalado posiciones de manera sostenida: 14 en 2021, 9 en 2022, 10 en 2023 y 8 en 2024. Este comportamiento refleja un proceso estructurado en la construcción de reputación, un activo intangible que no se mide en ventas, pero que tiene impacto en la percepción empresarial.

La compañía también ha destacado en el entorno digital. Entre 2021 y 2023 recibió reconocimientos en los Latam Digital Awards de Interlat por campañas en LinkedIn y estrategias de video marketing. Estos premios evidencian la incorporación de nuevos lenguajes para fortalecer la cercanía con audiencias diversas.

En el plano interno, la organización ha sido reconocida en diferentes listados internacionales. En 2023, Forbes la incluyó en el puesto 36 de su ranking de las mejores empresas del mundo para las mujeres, siendo la única compañía colombiana presente. En 2024, volvió a aparecer en la lista global de mejores empleadores. Además, Merco Talento 2025 la ubicó en la posición 15, liderando entre conglomerados en atracción y fidelización de talento.

El liderazgo también ha sido un factor clave. Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, se ha mantenido en Merco Líderes como uno de los ejecutivos más reputados del país. En 2024 fue incluido en la lista de los 500 personajes más influyentes de América Latina de Bloomberg Línea y en 2025 recibió la Orden al Mérito Empresarial de la ANDI. Su actividad en LinkedIn, compartiendo reflexiones y perspectivas estratégicas, ha reforzado la conexión de la compañía con sus grupos de interés y con la conversación digital sobre negocios.

Los reconocimientos de Merco, Forbes e Interlat se suman a los resultados financieros, la gestión en sostenibilidad y el gobierno corporativo de la empresa, validando su papel en la conversación pública. En cinco años, Grupo Argos ha pasado de una presencia limitada a consolidarse como un referente de reputación y confianza empresarial en Colombia y la región.

También le puede interesar: Monks y Mercado Libre Moda lanzan “Sneaker-Cam”