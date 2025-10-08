Poker renueva su imagen de la mano de DDB Colombia

La marca presenta una nueva imagen bajo el lema “Amigos de Verdad, Cerveza de Verdad”, desarrollada junto a la agencia, como homenaje a esas amistades que perduran en el tiempo: incondicionales, genuinas y de calidad, como una buena cerveza.

Desde 1929, Poker ha sido la marca abanderada de la amistad en Colombia, exaltando la importancia de reunirse y compartir entre amigos alrededor del sabor real de su cerveza. Elaborada con ingredientes naturales y un proceso de tostado único, logra el balance perfecto entre sabor y frescura.

El rediseño parte del principio de honrar la historia mientras proyecta el futuro. Elementos icónicos como las pintas, las cartas y el escudo regresan reinterpretados con una estética geométrica y contemporánea que aporta balance, orden y solidez visual. La paleta de colores, vinotinto, rojo, amarillo y dorado, le da un aire renovado y sofisticado, sin perder la esencia popular y cercana que caracteriza a la marca.

El 1929, año de nacimiento de POKER, cobra protagonismo al reforzar el legado de una cerveza que ha acompañado a los amigos por más de 96 años. Asimismo, el nuevo sello de calidad “Hecha con ingredientes naturales” se destaca en todas sus presentaciones y materiales de comunicación, como recordatorio de lo especial de su líquido.

Como parte de este lanzamiento, la marca estableció una alianza con la marca de ropa KOAJ, con la que cocreó una colección de 12 prendas y 20.000 unidades que incorporan la esencia e íconos característicos de POKER. Esta colección está disponible en tiendas KOAJ de todo el país y a través de mecánicas promocionales para los consumidores de la cerveza.

“POKER es una de las marcas más valiosas y queridas del país. Por eso este proyecto, desarrollado durante más de un año, incluyó diversas etapas y la colaboración de múltiples aliados de AB InBev. Gracias al trabajo conjunto con Nielsen, Ipsos y Draftline, se midió e iteró cada detalle desde la óptica del consumidor, asegurando que la renovación reflejara fielmente lo que hace especial a POKER”, comentó John Raúl Forero, CCO de DDB Colombia.

Los primeros consumidores en conocer la nueva imagen de POKER fueron los más de 88.000 asistentes a Salsa al Parque en Bogotá, el pasado 4 y 5 de octubre, donde, a través de experiencias, buena salsa y cerveza de verdad, miles de parches vibraron durante los dos días del festival.

“En Poker creemos que la verdadera amistad, como una buena cerveza, se construye con tiempo, cuidado y equilibrio. El nuevo diseño llega como un homenaje a esas amistades verdaderas: las que perduran en el tiempo, las genuinas, incondicionales y de calidad… como nuestra cerveza. Esta renovación celebra lo que somos: reales, cercanos y orgullosamente hechos para disfrutar entre amigos de verdad”, afirmó Álvaro de Luna, Vicepresidente de Marketing de Bavaria.

A continuación mira el video y las diferentes imágenes de la renovación de la imagen de la marca, así como la colección con Koaj: