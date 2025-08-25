'Isla Cineco Antojos': Cine Colombia expande su sabor fuera de las salas

Cine Colombia sigue fortaleciendo su presencia en el sector de alimentos con la apertura de su nueva isla Cineco Antojos en Connecta 26. Esta apertura forma parte de un plan de expansión con el que proyecta finalizar el año con 15 puntos de venta en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.

Con esta apertura, la compañía lleva fuera de sus salas uno de los placeres más icónicos para los amantes del cine: el aroma de las crispetas recién hechas y el sabor de sus clásicos snacks. Con un diseño moderno y práctico, esta nueva isla busca ofrecer una experiencia ágil, cómoda y atractiva para quienes trabajan, visitan o transitan a diario por este complejo empresarial y comercial de Bogotá.

La propuesta está pensada para quienes no solo disfrutan del cine, sino que son fieles al olor de las crispetas, el sabor de un perro caliente o unos nachos, y que aprovechan ese momento para desconectarse de la rutina. Ahora, esa experiencia también se podrá vivir fuera de la sala de cine, en un entorno que invita a hacer una pausa y disfrutar de un antojo.

“Este punto, ubicado estratégicamente cerca del aeropuerto El Dorado, recibe a un público de ritmo de vida imparable. Queremos darles una pausa para disfrutar y reconectarse con el placer único de un snack inmejorable”, agregó Natalia Niño, Vicepresidente de Alimentos y Gastronomía de Cine Colombia.

Pero la expansión no se queda ahí: Antojos , como marca, forma parte de una estrategia mayor que ya permitió la apertura inicial en diciembre en el Centro Comercial Chipichape de Cali, seguida de nuevos puntos en Jardín Plaza (Cali) y Titán Plaza (Bogotá). La compañía tiene planes de lanzar 100 puntos de venta Antojos independientes a los multiplex para antes de 2027 , alineados con su centenario.

En paralelo, Cine Colombia también lanzó Cinepolitana —Pizza Gourmet , un restaurante independiente inaugurado a finales de 2024 en el Parque de la 93, Bogotá. Este espacio premium de pizzas napolitanas y coctelería de autor funciona como laboratorio para futuros formatos gastronómicos.

Con esta apertura, la compañía no solo amplía su red de puntos en espacios de alto tránsito, sino que también reafirma su visión de posicionar Cineco Antojos como una experiencia gastronómica propia, que complementa y trasciende la experiencia cinematográfica que por más de 90 años ha acompañado a los colombianos.