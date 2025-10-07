martes, octubre 07, 2025

PepsiCo lanza la campaña “Gana con Flow”

PepsiCo y sus marcas Margarita, DeTodito y Doritos lanzan la campaña “Gana con Flow”, que celebra la creatividad y el talento de los colombianos con experiencias vinculadas a la música y la cultura.

Redacción P&M
 octubre 7, 2025

Margarita, DeTodito y Doritos presentan "Gana con Flow”, campaña que cuenta con la participación de los personajes Charly Flow y Yeimy Montoya, quienes destacan en la serie. Con la presencia de estos dos personajes, la compañía busca acercarse a los consumidores a través de la música y la cultura, ámbitos en los que los colombianos encuentran espacios de identificación y entretenimiento.

“En PepsiCo entendemos que los colombianos no solo compran productos, también buscan experiencias que los representen y los hagan sentir parte de algo especial. Con Gana con Flow queremos acompañarlos en esa forma única de vivir con actitud, reforzando nuestra conexión con la cultura y con la actitud que nos caracteriza”, señaló Juliana Borrero, directora de marketing de PepsiCo Colombia.

La dinámica de la campaña consiste en registrar los códigos incluidos en los empaques exclusivos de las marcas participantes para acceder a premios. Los consumidores podrán ganar $5.000 en Nequi, participar por un premio de hasta $1.000.000 y, quienes acumulen más códigos, obtener acceso a un evento privado con Charly y Yeimy.

La promoción estará disponible en todo el territorio nacional entre el 25 de agosto y el 20 de octubre de 2025.

Pepsico

