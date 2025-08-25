Nosotras celebró 50 años de seguridad y confianza femenina

Pocas marcas en el país conocen y entienden a la mujer colombiana como Nosotras, la cual las ha acompañado durante 50 años con productos hechos a la medida de cada

etapa de sus vidas para transmitirles seguridad y confianza, los cuales han sido sus valores

más representativos durante este tiempo.

Para conmemorar este aniversario, la marca convocó el jueves 21 de agosto a

consumidoras, aliados y empleados, y compartió con ellos una noche donde se resaltó su evolución a través de los años, que ha sido la evolución misma del empoderamiento

femenino en nuestro país.

Mariana Upegui, marketing manager de Nosotras, manifestó que durante estas cinco

décadas la marca ha reforzado su liderazgo en la categoría de higiene íntima femenina

mediante acciones de innovación, educación y sostenibilidad que han ayudado a derribar

los tabúes que estaban instalados en nuestra sociedad hace algunos años en temas como

la salud menstrual.

“Nacimos en 1975 y fuimos la primera marca que implementó el autoadhesivo en las toallas

higiénicas, eliminando el uso de ganchos. Y al escuchar y entender las necesidades de las

consumidoras lanzamos las toallas con alas y las invisibles, y más recientemente la

tecnología Max Cur-V, que mejora la absorción de los fluidos”, expresó Upegui.

Abanderada de la salud menstrual

Nosotros tiene el propósito de romper tabúes y educar en salud menstrual a sus

consumidoras y a la sociedad en general. En sus 50 años, la marca ha impactado a más de 17 millones de mujeres de todas las edades en 235 municipios, con acciones formativas y la entrega de kits para el bienestar de la zona V, que les permiten experimentar todas las situaciones naturales de su feminidad.

Para complementar dicho propósito, la marca lanzó hace un tiempo la aplicación V-App, una plataforma digital donde las mujeres pueden compartir sus consultas sobre salud menstrual y recibir orientaciones especializadas por parte de expertas en este tema.

“Con esto no solo les entregamos soluciones, sino que les facilitamos el monitoreo de su

ciclo menstrual para que lo lleven de una forma más digna”, agregó Mariana Upegui.

Al pertenecer al Grupo Essity, Nosotras es una marca estratégica para esta organización y

sus productos llegan a diez países donde tiene presencia este holding empresarial enfocado

en productos para la salud, señaló Diego Loaiza, director de la Región Andina y Caribe.

“Nosotras se conecta a la perfección con nuestro propósito de romper barreras por el

bienestar, en la medida en que trabajamos en procesos de innovación que superan las

expectativas de los consumidores y nos enfrentamos a paradigmas y mitos, hablando con

claridad de ellos con conversaciones que hace unos años eran impensables”, sostuvo

Loaiza.

Hacia el futuro, la marca proyecta su liderazgo a partir de experiencias en todos los puntos

de contacto con sus consumidoras, entendiendo sus necesidades y ofreciéndoles

soluciones innovadoras, pero sobre todo útiles y prácticas que favorezcan su salud

menstrual, y fortaleciendo su pilar de sostenibilidad desde lo social y lo ambiental,

anhelando que en 2050 la compañía alcance la carbono neutralidad.

