Los parlantes Ult Power Sound de Sony con 25 horas de batería llegan a Latinoamérica

En la terraza del edificio Tinkko, en el norte de Bogotá, Sony anunció los nuevos integrantes de su línea Ult Power Sound.

Bajo el eslogan "Bajos potentes. Experiencia increíble", los nuevos parlantes Ult Tower 9, Ult Tower 9ac, Ult Field 5 Y Ult Field 3 están pensados para los fanáticos de la música y ofrecen una experiencia de audio con bajos potentes y sonido dedicado con solo tocar el botón ULT. También se incorpora a la línea el duo de micrófonos inalámbricos Ultmic1 compatibles con la serie Ult Power Sound.

Los Ult Tower 9 y Ult Tower 9ac generan bajos masivos y una potente presión de sonido que resalta entre los modelos de sistemas de sonido para fiestas. Con el parlante inalámbrico Ult Tower 9, puede llevar la música a donde quieras durante sus 25 horas de autonomía, y el modelo Ult Tower 9ac con alimentación de CA (corriente alterna) brinda sonido aún más potente.

Al presionar el botón ULT, podrás acceder a dos modos de bajos: ULT1 para bajos con frecuencia más profunda, y ULT2 para bajos potentes. Además, puedes llevar la fiesta a cada rincón de la habitación gracias al sonido 360°Party Sound.

Los modelos Ult Tower 9 y Ult Tower 9ac tienen cuatro tweeters que producen sonido claro en la parte frontal y trasera del altavoz, y dos parlantes de rango medio que proporcionan claridad vocal. El modelo también incluye la unidad X-Balanced de Sony, que garantiza sonido claro y potente. Juntos, aseguran la difusión del sonido de tal modo que, sin importar dónde estés, sentirás la música.

La manija permite transportar o levantar fácilmente el Ult Tower 9, mientras que las rueditas estables hacen posible empujar el altavoz con facilidad.

Los modelos Ult Tower 9 y Ult Tower 9ac hacen mucho más que solo reproducir música: transforman tu espacio en una experiencia de fiesta completa. Las luces 360° crean una iluminación que se enciende de manera sincrónica y te permiten vincular hasta 100 altavoces compatibles sincronizando la música y la iluminación sin inconvenientes para generar en el lugar la mejor atmósfera de celebración.

Ult Tower 9 y Ult Tower 9ac vienen equipados con funciones divertidas y convenientes, como entradas para karaoke y guitarra, y la función TV Sound Booster, que te permite disfrutar de una experiencia audiovisual mejorada para que lo veas todo, desde videos con actuaciones en vivo hasta películas al conectarlo con los televisores BRAVIA.

Ult Field 5 y Ult Field 3

Los modelos Ult Field 5 y Ult Field 3 son más compactos y cuentan con una correa de hombro para que lleves siempre la música contigo. Diseñados para ofrecer bajos mejorados que te harán sentir cada canción de manera más profunda con solo tocar el botón ULT.

El Ult Field 5 presenta dos tipos de sonidos bajos, el modo ULT1 para bajos más profundos y de baja frecuencia, y ULT2 para bajos potentes. En el modelo Ult Field 3, puedes activar el modo Ult Power Sound presionando el botón ULT y así disfrutar de bajos mejorados.

Ofrece varias opciones de transporte gracias a la correa al hombro extraíble, puedes dejarla colgando a tu lado o ubicarla de tal manera que puedas proyectar el sonido hacia donde lo necesites. Esto la hace ideal para pasear en bicicleta, practicar skateboard o caminar.

También puedes disfrutar de la música toda la noche con hasta 25 horas de duración de batería del altavoz Ult Field 5. El modelo Ult Field 3 ofrece hasta 24 horas de alimentación ininterrumpidas. Gracias a las calificaciones IP66 e IP67 de resistencia al polvo y al agua, los parlantes Ult Field 5 y Ult Field 3 están listos/listas para escuchar música en la piscina, en el parque o donde lo prefieras, sin importar qué tan sucia esté la superficie, y también puedes lavarlos .

El Ult Tower 9 llegó a Colombia por un precio de $3.899.894; el Ult Tower 9 AC por $ 2.999.926; el Ult Field 5 por $ 1. 199.789 y el Ult Field 3 por $799.920, precios en la página oficial de Sony Colombia al momento de escribir este artículo.

También le puede interesar: Conozca la nueva colección infantil de Juan Valdez