Conozca la nueva colección infantil de Juan Valdez

Esta colección es una propuesta lúdica y educativa que invita a los niños a explorar el origen del café desde la moda y los accesorios. Esta colección estará disponible a partir de agosto en 67 tiendas Juan Valdez a nivel nacional.

Juan Valdez anunció el lanzamiento de su primera colección infantil, una propuesta que marca la entrada de la marca a una nueva categoría dentro de su portafolio. La iniciativa busca conectar con los niños y sus familias a través de productos inspirados en el ecosistema cafetero colombiano.

“Queremos que los niños se conviertan en exploradores del mundo del café y descubran, junto a sus padres, lo hermoso que es Colombia. Esta colección es una invitación a reconectar con nuestras raíces e identidad, desde la curiosidad y los momentos compartidos en familia”, comentó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez.

Esta nueva colección incluye botellas de hidratación, camisetas tipo crewneck, loncheras y bucket hats, diseñados para niños y niñas entre los 4 y 10 años. Los artículos presentan ilustraciones inspiradas en la fauna y flora de las zonas cafeteras, acompañadas de stickers y etiquetas pedagógicas que explican el significado de cada diseño. Todos los productos fueron desarrollados por empresas colombianas con materiales de alta calidad y un componente educativo que combina propósito, juego y diseño.

“Con cada prenda y artículo, sembramos una conexión emocional temprana con la tierra, la biodiversidad y la cultura cafetera, cultivando desde hoy el vínculo con quienes serán los guardianes y embajadores de nuestro origen en el futuro” agrega Hoyos.

La primera edición de la colección cuenta con más de 6.000 unidades y estará disponible a partir de agosto en 67 tiendas de la marca en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Ibagué y Cúcuta. En una siguiente etapa, se espera que algunas referencias lleguen a los mercados internacionales donde la marca tiene presencia.

También le puede interesar: NielsenIQ reveló el estudio y los premios Full View 2025