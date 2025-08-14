Llega el Colombia Tech Fest, el festival a cielo abierto de la industria tech

El evento se realizará el 21 y 22 de agosto en el Parque Museo El Chicó y durante dos días, será el punto de encuentro entre las startups más disruptivas de la región, fondos de inversión internacionales y los gigantes de la tecnología.

Bogotá albergará el Colombia Tech Fest, el festival tecnológico al aire libre que reunirá innovación, comunidad y negocios en un mismo espacio. El evento será la apertura de la Colombia Tech Week que se realizará el próximo 21 y 22 de agosto en el Parque Museo El Chicó. Este evento contará con líderes de tecnología, emprendimiento e inversión de América Latina, incluyendo corporativos, fondos, startups y públicos de sectores como los negocios digitales y la economía creativa. El festival contará con más de 70 conferencistas internacionales, experiencias inmersivas y espacios para la generación de contactos.

Entre los conferencistas estarán Carlos Ángel Uribe (Tools for Humanity), Sinclair Toffa (Mural Pay), Juan Manuel Bottía (Colsubsidio), Ernesto Serrano (Snowflake), Santiago Naranjo (VTEX), Polkan García y Germán Borromei (Oracle), Sebastián Castro (Kushki), Alejandro Toro Villa (Wompi), Santiago Suárez (Addi) y Mario Hernández. También participarán líderes empresariales como Adriana Cárdenas (Visa Colombia), Marcela Torres (Nubank Colombia), Ángela Mendoza (Uber Colombia), Luz Mery Guerrero (Servientrega y Efecty), Paula Bárcenas (TikTok Región Andina), Jimena Pardo (Hi Ventures) y otras representantes del sector.

El festival incluirá sesiones prácticas y workshops sobre inteligencia artificial, venture capital e innovación empresarial, espacios de bienestar, dos escenarios con más de 50 conferencias y actividades como la presentación de empresas a inversionistas dentro de un vehículo eléctrico. También contará con una zona gastronómica a cargo de B.eats y formatos como coffee-demodays.

Cabe destacar que la Colombia Tech Fest será la antesala de la Colombia Tech Week, que se desarrollará en Bogotá del 25 al 30 de agosto, con actividades previas en Cali (17 y 18 de agosto) y Medellín (18 al 22 de agosto). Estima el festival que entre ambos eventos se espera la participación de más de 15.000 personas, delegaciones de 27 países y más de 350 inversionistas con activos bajo gestión de más de 200 billones de dólares.

Además, en la agenda, se encontrará el Demo Day del Distrito Lab de la Alcaldía de Bogotá y el Demo Day de Yango Group, con una bolsa de inversión de hasta 10 millones de dólares para startups colombianas. También se realizará la convocatoria del Aurora Tech Award de inDrive, premio que reconoce a mujeres fundadoras en tecnología.

Las actividades se desarrollarán en varios puntos de la capital como Parque 93, Zona T, Zona G, Calle 85 y Ágora. La primera edición del festival proyecta la asistencia de más de 2.000 personas de 12 países, con impacto en más de 15.000 negocios locales y una agenda segmentada por sectores como fintech, healthtech, contech e insurtech.

Entre las organizaciones confirmadas están VISA, Deel, Deloitte, Wompi, Due Legal, Factored, Oracle, Phylo Legal, Colsubsidio, Nequi, Kushki, Wenia, Lens PR, Lemon Cash, MoreLatam, Snowflake, Intellias, Tools for Humanity y WeWork.

También le puede interesar: Commerce Mode: la fórmula de TracyLocke para conectar con el consumidor y mover el negocio