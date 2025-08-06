UNICEF presenta “Giro por la Niñez”

La campaña llevará 500 bicicletas a niñas y niños en La Guajira para que accedan a educación y agua.

Con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y al agua potable para niñas, niños y familias en zonas rurales dispersas del departamento de La Guajira, UNICEF Colombia presentó “Giro por la Niñez”, una campaña que busca entregar 500 bicicletas Buffalo en alianza con World Bicycle Relief.

La iniciativa se enfoca en los municipios de Uribia, Maicao y Manaure, donde cientos de niñas y niños wayuu deben caminar hasta cuatro horas al día para asistir al colegio o recoger agua. Las largas distancias, sumadas a las altas temperaturas y condiciones adversas, exponen a las comunidades a riesgos como deshidratación, violencia de género y deserción escolar.

“Una bicicleta puede reducir hasta en un 80% el tiempo que un niño o niña tarda en llegar a la escuela o en buscar agua. No es solo un medio de transporte: es una herramienta de protección, aprendizaje y dignidad”, explicó Gustavo Ugalde, gerente de alianzas para UNICEF Colombia.

Nairo Quintana, embajador de buena voluntad de UNICEF, se sumó a la campaña como vocero, “La bicicleta me cambió la vida. Me enseñó disciplina, me dio libertad y me abrió caminos que nunca imaginé. Hoy quiero que también transforme la vida de los niños y niñas de La Guajira”, afirmó el ciclista.

Las bicicletas Buffalo están diseñadas para resistir condiciones exigentes. Cuentan con capacidad para transportar hasta 100 kilos y serán entregadas junto con un kit de seguridad vial, casco, chaleco reflectivo y una guía de mantenimiento básico. Además, la campaña prioriza la entrega a niñas, como medida para promover la equidad de género y reducir su exposición a riesgos durante los trayectos.

La distribución se realizará en dos zonas:

En Uribia (zona norte), se entregarán 150 bicicletas a 376 hogares de comunidades como Guarerapu #3, Villa Ramón, Nueva Venezuela y Perrotalimana.

En Maicao y Manaure (zona sur), se entregarán 350 bicicletas a estudiantes de la Institución Educativa Transformación y otras veredas rurales aledañas.

La campaña estará activa hasta septiembre y contempla actividades de recaudación y sensibilización en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. El objetivo es reunir los recursos necesarios para completar la entrega antes de finalizar el año escolar.

UNICEF invita a ciudadanos, empresas, medios e instituciones a sumarse con donaciones, difusión en redes sociales o participación en eventos deportivos.

Para más información sobre la campaña y demas en www.giroporlaguajira.com.

También le puede interesar: "A lo bien", el nuevo plan móvil de WOM con datos, llamadas y mensajes ilimitados por menos de $30.000