Kia, la marca líder del mercado colombiano, logra el mayor crecimiento de las marcas del Top 5 durante 2025

De acuerdo con el más reciente informe de ANDI-FENALCO, durante octubre se registraron 25.254 vehículos nuevos comercializados, de los cuales Kia alcanzó el 13,5% de participación.

Kia continúa como la marca número uno en el acumulado en ventas del año con un total de 26.603 unidades matriculadas entre enero y octubre, alcanzando un crecimiento de 44,5% frente al mismo periodo del año pasado, el mayor de las marcas que se encuentran en el Top 5 del mercado.

Este hito consolida el ascenso sostenido de Kia en el mercado automotor colombiano, impulsado por una estrategia robusta centrada en diseño, tecnología, sostenibilidad y un servicio posventa que sitúa al cliente en el centro de todas las decisiones.

En octubre, Kia comercializó 3.402 unidades, logrando una participación del 13, 5%, lo que reafirma su dinamismo en un mercado que alcanzó las 25.254 unidades en total.

El modelo K3, en su versión Cross y Sedán, se convirtió en la estrella en ventas del país con 7.663 unidades entre enero y octubre de 2025, lo que se atribuye a su combinación perfecta de diseño audaz, tecnología avanzada y un equipamiento sobresaliente dentro de su segmento. The all-new Sportage, también ha capturado la atención del mercado colombiano por su diseño renovado y su tecnología de asistencia avanzada.

Otro factor clave en este éxito ha sido el crecimiento exponencial de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos. Kia ha visto un aumento notable en la demanda de modelos como el EV5, que en el acumulado del año registra 767 unidades comercializadas y el más reciente lanzamiento del segmento, el EV3, que ya supera las 240 unidades vendidas, reflejando la creciente preferencia de los clientes por opciones de movilidad sostenible alineadas con las tendencias globales de la electrificación vehicular.

Este logro refleja la confianza de los colombianos en nuestra marca, en nuestros productos y en el compromiso con el país. Ser número uno no es un punto de llegada, sino el inicio de un nuevo capítulo para seguir inspirando a más personas a moverse hacia un futuro mejor

Afirma Jorge Neira, director general de Kia Colombia.

Liderazgo en regiones estratégicas

El impacto de Kia se ha hecho sentir con fuerza en varias regiones clave del país durante el 2025 en el que la marca ha logrado consolidarse como la preferida por los consumidores:

Valle del Cauca, con 3.254 unidades vendidas, Kia domina el mercado con un impresionante 18,1% de participación, destacándose como la marca líder en la región.

En el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío) cuenta con una participación de mercado del 15,8% que representan las 1,732 unidades vendidas al finalizar el décimo mes del 2025.

En Atlántico y Bolívar es líder con 2.446 unidades comercializadas y una participación del 21,9%.

En Santander la marca registra 1.507 unidades que representa un 16,5% de participación

El liderazgo de Kia en regiones como Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar, el Eje Cafetero y Santander demuestra la confianza de los colombianos en nuestra marca y en nuestra visión de movilidad. Nos emociona ver cómo Kia ya es la primera opción de los conductores en diferentes partes del país

Afirma Jorge Neira.

Con este nuevo liderazgo, Kia ratifica su visión de ser la marca número uno en el país para el cierre de 2025, impulsando una movilidad más limpia, conectada y accesible. La innovación, el servicio excepcional y la sostenibilidad seguirán siendo los ejes rectores de su estrategia.

