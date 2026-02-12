jueves, febrero 12, 2026

RCN es la marca local líder con mayor retención digital en Colombia, según Comscore

medios

Como propiedad, RCN es la segunda con mayor retención, solo por debajo de Spotify.

Redacción P&M
 febrero 12, 2026

Para cualquier marca no hay métrica más importante que el tiempo que un usuario le dedica a su contenido. No hay discusión sobre la relevancia del alcance, como tampoco la hay sobre la importancia de retener la atención del consumidor de contenido.

RCN, como marca, ha logrado fidelizar a sus audiencias a través de diferentes tipos de contenidos informativos y de entretenimiento, genera conexiones reales y, en un mundo de scrolling infinito, RCN logra lo más difícil: que la gente se detenga a escuchar, leer y ver. RCN es atención garantizada.

Según el informe que acaba de dar a conocer Comsocore, correspondiente a diciembre, RCN es la segunda propiedad con mayor retención con 5,6 minutos/views, situándose solo por debajo de Spotify. Un dato contundente porque supera ampliamente a competidores históricos como Caracol Next (2,8 minutos/views) y Prisa y (2.5 minutos/views) además confirma que más importante que lograr clics es generar conexión. Eso señala esta cifra: que la gente entra y se queda.

Las cifras son aún más reveladoras al mirar productos de información: estamos hablando de Alerta el noticiero popular de RCN que desde hace apenas unos meses se convirtió en un sistema de noticias con presencia en gran parte de Colombia. Según Comscore Alerta Colombia registró un crecimiento impresionante: 86%.

Además de estas cifras, es clave destacar que diciembre marcó un hito en la consolidación para RCN pues alcanzó a 23,4 millones de personas, lo que representa una cobertura del 79% de la audiencia digital en Colombia. No es solo alcance, es ubicuidad.

