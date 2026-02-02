lunes, febrero 02, 2026

El balance de las marcas y los momentos icónicos en los Grammy 2026

El balance de las marcas y los momentos icónicos en los Grammy 2026

El domingo 1 de febrero se hizo la 68ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles no solo coronó a la música global; se consolidó como una clase sobre cómo el marketing de contexto y el activismo de marca pueden coexistir en un ecosistema digital fragmentado.

Juanita Rico
 febrero 2, 2026

La industria del entretenimiento ha dejado de ser un escaparate de exhibición pasiva para convertirse en un laboratorio de experiencias. En los Grammy 2026, la conversación no giró únicamente en torno a quién se llevó el gramófono a casa, sino a cómo marcas de la talla de Mastercard, IBM y Sony lograron integrarse en la narrativa cultural sin interrumpir el ritmo del espectador. El evento demostró que, en la era del streaming y el scroll infinito, la relevancia se gana con utilidad y valores, no solo con repetición publicitaria.

 

El gran hito de la noche fue, sin duda, la consolidación del mercado hispano en la cúspide del mainstream. Con Bad Bunny llevándose el galardón a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, las marcas presentes reafirmaron una realidad ineludible: el español ya no es un segmento, es el eje central del consumo global. Este triunfo no solo es musical; es un indicador para los directores de marketing sobre dónde deben residir los presupuestos de influencer marketing y patrocinios de alto impacto en los próximos años.

 


Desde la perspectiva tecnológica, IBM elevó la apuesta con su plataforma GRAMMY IQ. Al utilizar IA generativa y análisis de datos en tiempo real, la marca dejó de ser un proveedor de infraestructura para convertirse en un facilitador de curiosidad para el fan. Esta estrategia de B2B2C (Business to Business to Consumer) es vital porque demuestra su potencia técnica, mientras ofrece un juguete interactivo al usuario final, humanizando la complejidad de la nube.

Por otro lado, la belleza y el estilo de vida encontraron en Redken y Sabrina Carpenter el binomio perfecto de celebrity marketing. Al capitalizar la estética de la artista durante toda la Grammy Week, la marca no solo compró un espacio publicitario; compró una asociación estética. En un mundo saturado de filtros, la autenticidad visual y el cuidado capilar se presentaron como una extensión orgánica de la actuación en el escenario, logrando una conversión de marca envidiable en plataformas como TikTok e Instagram.

 

El éxito de las marcas en 2026, sin embargo, está intrínsecamente ligado a su lectura del activismo. La gala estuvo marcada por un fuerte tono político, especialmente en defensa de los derechos de los migrantes. Aquí es donde el marketing enfrenta su mayor reto: la coherencia. Marcas como Dove y Vaseline, al alinearse con valores de diversidad y bienestar real, logran navegar estas aguas sociales con mayor naturalidad que aquellas que intentan subirse a la tendencia sin un propósito de fondo claro.

La viralidad, ese santo grial del marketing moderno, tuvo su momento estelar con la comentada actuación de Justin Bieber. Más allá de la polémica estética, este tipo de momentos generan un tráfico orgánico que las marcas oficiales aprovechan mediante el real-time bidding y la pauta segmentada. La lección para los anunciantes es clara: no se trata de controlar la conversación, sino de estar preparados para reaccionar ante lo inesperado con agilidad y un tono de voz definido.

El sector del lujo y la hospitalidad también reclamó su espacio. Hilton y United Airlines demostraron que la logística es parte del espectáculo. Al gestionar la experiencia de los artistas y las galas previas, se posicionan como los facilitadores del "detrás de cámaras", una narrativa que resuena con un consumidor que valora cada vez más el acceso exclusivo y la comodidad premium por encima de la posesión material.

En conclusión, los Grammy 2026 mostraron una hoja de ruta para el marketing de grandes eventos: la tecnología debe ser invisible pero útil, el propósito debe ser valiente pero coherente, y la diversidad debe ser el estándar, no la excepción.

Esta es la lista completa de los ganadores de los Grammy 2026:

Álbum del Año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
Justin Bieber - Swag
Kendrick Lamar - GNX
Lady Gaga - Mayhem
Leon Thomas - Mutt
Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
Tyler, the Creator - Chromakopia

Canción del Año

Bad Bunny - DTMF
Billie Eilish - Wildflower (GANADORA)
Doechii - Anxiety
Huntr/x - Golden
Kendrick Lamar & SZA - Luther
Lady Gaga - Abracadabra
Rosé & Bruno Mars - Apt.
Sabrina Carpenter - Manchild

Grabación del Año

Bad Bunny - DTMF
Billie Eilish - Wildflower
Chappell Roan - The Subway
Doechii - Anxiety
Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)
Lady Gaga - Abracadabra
Rosé & Bruno Mars - Apt.
Sabrina Carpenter - Manchild

Artista Revelación

Addison Rae
Alex Warren
Katseye
Leon Thomas
Lola Young
The Marías
Olivia Dean (GANADORA)
Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
Karol G - Tropicoqueta
Natalia Lafourcade - Cancionera (GANADOR)
Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin - Mixteip
Nicki Nicole - Naiki
Trueno - EUB Deluxe
Yandel - Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Aterciopelados - Genes Rebeldes
Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (GANADOR)
Fito Páez - Novela
Los Wizzards - Algorhythm

Mejor Álbum Pop

Justin Bieber - Swag
Lady Gaga - Mayhem (GANADOR)
Miley Cyrus - Something Beautiful
Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

Chappell Roan - The Subway
Justin Bieber - Daisies
Lady Gaga - Disease
Lola Young - Messy (GANADORA)
Sabrina Carpenter - Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity (GANADORA)
Huntr/x - Golden
Katseye - Gabriela
Rosé & Bruno Mars - Apt.
SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

FKA Twigs - Eusexua (GANADOR)
Fred Again.. - Ten Days
PinkPantheress - Fancy That
Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
Kaytranada - Space Invader
Skrillex - Voltage
Tame Impala - End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

Lady Gaga - Abracadabra (GANADORA)
PinkPantheress - Illegal
Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)
Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

Deftones - Private Music
Haim - I Quit
Linkin Park - From Zero
Turnstile - Never Enough (GANADOR)
Yungblud - Idols

Mejor Interpretación Rock

Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
Hayley Williams - Mirtazapine
Linkin Park - The Emptiness Machine
Turnstile - Never Enough
Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

Hayley Williams - Glum
Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)
Sleep Token - Caramel
Turnstile - Never Enough
Yungblud - Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa

Bon Iver - Everything Is Peaceful Love
The Cure - Alone (GANADORA)
Hayley Williams - Parachute
Turnstile - Seein’ Stars
Wet Leg - Mangetout

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bon Iver - SABLE, fABLE
The Cure - Songs of a Lost World (GANADOR)
Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party
Tyler, the Creator - Don’t Tap the Glass
Wet Leg - Moisturizer

Mejor Interpretación R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
Justin Bieber - Yukon
Kehlani - Folded (GANADORA)
Leon Thomas - Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)
Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Interpretación R&B tradicional

Durand Bernarr - Here We Are
Lalah Hathaway - Uptown
Ledisi - Love You Too
Leon Thomas - Vibes Don’t Lie (GANADORA)
SZA - Crybaby

Mejor Canción R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
Durand Bernarr - Overqualified
Kehlani - Folded (GANADORA)
Leon Thomas - Yes It Is
Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Álbum R&B Progresivo
Bilal - Adjust Brightness
Destin Conrad - Love on Digital
Durand Bernarr - Bloom (GANADOR)
Flo - Access All Areas
Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are

Mejor Álbum R&B

Coco Jones - Why Not More?
Giveon - Beloved
Ledisi - The Crown
Leon Thomas - Mutt (GANADOR)
Teyana Taylor - Escape Room

Mejor Interpretación Rap

Cardi B - Outside
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips (GANADORA)
Doechii - Anxiety
Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off
Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I

Mejor Interpretación Rap Melódica

Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly
Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)
PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

Mejor Canción Rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don’t Sing
Doechii - Anxiety
Glorilla - TGIF
Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off (GANADORA)
Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky

Mejor Álbum Rap
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
Glorilla - Glorious
JID - God Does Like Ugly
Kendrick Lamar - GNX (GANADOR)
Tyler, the Creator - Chromakopia

Mejor Canción para Medios Audiovisuales
Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)
Huntr/x - Golden (GANADORA)
Jayme Lawson - Pale, Pale Moon
Miles Caton - I Lied to You
Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be
Rod Wave - Sinners

Mejor Videoclip

Clipse - So Be It
Doechii - Anxiety (GANADOR)
OK Go - Love
Sabrina Carpenter - Manchild
Sade - Young Lion

Mejor Película Musical

Devo - Devo
Diane Warren - Relentless
John Williams - Music by John Williams (GANADORA)
Pharrell Williams - Piece by Piece
Raye - Live at the Royal Albert Hall

