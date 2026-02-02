El balance de las marcas y los momentos icónicos en los Grammy 2026

El domingo 1 de febrero se hizo la 68ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles no solo coronó a la música global; se consolidó como una clase sobre cómo el marketing de contexto y el activismo de marca pueden coexistir en un ecosistema digital fragmentado.

La industria del entretenimiento ha dejado de ser un escaparate de exhibición pasiva para convertirse en un laboratorio de experiencias. En los Grammy 2026, la conversación no giró únicamente en torno a quién se llevó el gramófono a casa, sino a cómo marcas de la talla de Mastercard, IBM y Sony lograron integrarse en la narrativa cultural sin interrumpir el ritmo del espectador. El evento demostró que, en la era del streaming y el scroll infinito, la relevancia se gana con utilidad y valores, no solo con repetición publicitaria.

El gran hito de la noche fue, sin duda, la consolidación del mercado hispano en la cúspide del mainstream. Con Bad Bunny llevándose el galardón a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, las marcas presentes reafirmaron una realidad ineludible: el español ya no es un segmento, es el eje central del consumo global. Este triunfo no solo es musical; es un indicador para los directores de marketing sobre dónde deben residir los presupuestos de influencer marketing y patrocinios de alto impacto en los próximos años.



Desde la perspectiva tecnológica, IBM elevó la apuesta con su plataforma GRAMMY IQ. Al utilizar IA generativa y análisis de datos en tiempo real, la marca dejó de ser un proveedor de infraestructura para convertirse en un facilitador de curiosidad para el fan. Esta estrategia de B2B2C (Business to Business to Consumer) es vital porque demuestra su potencia técnica, mientras ofrece un juguete interactivo al usuario final, humanizando la complejidad de la nube.

Por otro lado, la belleza y el estilo de vida encontraron en Redken y Sabrina Carpenter el binomio perfecto de celebrity marketing. Al capitalizar la estética de la artista durante toda la Grammy Week, la marca no solo compró un espacio publicitario; compró una asociación estética. En un mundo saturado de filtros, la autenticidad visual y el cuidado capilar se presentaron como una extensión orgánica de la actuación en el escenario, logrando una conversión de marca envidiable en plataformas como TikTok e Instagram.

El éxito de las marcas en 2026, sin embargo, está intrínsecamente ligado a su lectura del activismo. La gala estuvo marcada por un fuerte tono político, especialmente en defensa de los derechos de los migrantes. Aquí es donde el marketing enfrenta su mayor reto: la coherencia. Marcas como Dove y Vaseline, al alinearse con valores de diversidad y bienestar real, logran navegar estas aguas sociales con mayor naturalidad que aquellas que intentan subirse a la tendencia sin un propósito de fondo claro.

La viralidad, ese santo grial del marketing moderno, tuvo su momento estelar con la comentada actuación de Justin Bieber. Más allá de la polémica estética, este tipo de momentos generan un tráfico orgánico que las marcas oficiales aprovechan mediante el real-time bidding y la pauta segmentada. La lección para los anunciantes es clara: no se trata de controlar la conversación, sino de estar preparados para reaccionar ante lo inesperado con agilidad y un tono de voz definido.

El sector del lujo y la hospitalidad también reclamó su espacio. Hilton y United Airlines demostraron que la logística es parte del espectáculo. Al gestionar la experiencia de los artistas y las galas previas, se posicionan como los facilitadores del "detrás de cámaras", una narrativa que resuena con un consumidor que valora cada vez más el acceso exclusivo y la comodidad premium por encima de la posesión material.

En conclusión, los Grammy 2026 mostraron una hoja de ruta para el marketing de grandes eventos: la tecnología debe ser invisible pero útil, el propósito debe ser valiente pero coherente, y la diversidad debe ser el estándar, no la excepción.

Esta es la lista completa de los ganadores de los Grammy 2026:

Álbum del Año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Justin Bieber - Swag

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Leon Thomas - Mutt

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Tyler, the Creator - Chromakopia

Canción del Año

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower (GANADORA)

Doechii - Anxiety

Huntr/x - Golden

Kendrick Lamar & SZA - Luther

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild

Grabación del Año

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower

Chappell Roan - The Subway

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild

Artista Revelación

Addison Rae

Alex Warren

Katseye

Leon Thomas

Lola Young

The Marías

Olivia Dean (GANADORA)

Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Natalia Lafourcade - Cancionera (GANADOR)

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin - Mixteip

Nicki Nicole - Naiki

Trueno - EUB Deluxe

Yandel - Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (GANADOR)

Fito Páez - Novela

Los Wizzards - Algorhythm

Mejor Álbum Pop

Justin Bieber - Swag

Lady Gaga - Mayhem (GANADOR)

Miley Cyrus - Something Beautiful

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

Chappell Roan - The Subway

Justin Bieber - Daisies

Lady Gaga - Disease

Lola Young - Messy (GANADORA)

Sabrina Carpenter - Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity (GANADORA)

Huntr/x - Golden

Katseye - Gabriela

Rosé & Bruno Mars - Apt.

SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

FKA Twigs - Eusexua (GANADOR)

Fred Again.. - Ten Days

PinkPantheress - Fancy That

Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale

Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

Disclosure & Anderson .Paak - No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Kaytranada - Space Invader

Skrillex - Voltage

Tame Impala - End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

Lady Gaga - Abracadabra (GANADORA)

PinkPantheress - Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame

Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

Deftones - Private Music

Haim - I Quit

Linkin Park - From Zero

Turnstile - Never Enough (GANADOR)

Yungblud - Idols

Mejor Interpretación Rock

Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That

Hayley Williams - Mirtazapine

Linkin Park - The Emptiness Machine

Turnstile - Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

Hayley Williams - Glum

Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)

Sleep Token - Caramel

Turnstile - Never Enough

Yungblud - Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa

Bon Iver - Everything Is Peaceful Love

The Cure - Alone (GANADORA)

Hayley Williams - Parachute

Turnstile - Seein’ Stars

Wet Leg - Mangetout

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bon Iver - SABLE, fABLE

The Cure - Songs of a Lost World (GANADOR)

Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party

Tyler, the Creator - Don’t Tap the Glass

Wet Leg - Moisturizer

Mejor Interpretación R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Justin Bieber - Yukon

Kehlani - Folded (GANADORA)

Leon Thomas - Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)

Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Interpretación R&B tradicional

Durand Bernarr - Here We Are

Lalah Hathaway - Uptown

Ledisi - Love You Too

Leon Thomas - Vibes Don’t Lie (GANADORA)

SZA - Crybaby

Mejor Canción R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Durand Bernarr - Overqualified

Kehlani - Folded (GANADORA)

Leon Thomas - Yes It Is

Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Álbum R&B Progresivo

Bilal - Adjust Brightness

Destin Conrad - Love on Digital

Durand Bernarr - Bloom (GANADOR)

Flo - Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are

Mejor Álbum R&B

Coco Jones - Why Not More?

Giveon - Beloved

Ledisi - The Crown

Leon Thomas - Mutt (GANADOR)

Teyana Taylor - Escape Room

Mejor Interpretación Rap

Cardi B - Outside

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips (GANADORA)

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I

Mejor Interpretación Rap Melódica

Fridayy & Meek Mill - Proud of Me

JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly

Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)

PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

Mejor Canción Rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don’t Sing

Doechii - Anxiety

Glorilla - TGIF

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off (GANADORA)

Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky

Mejor Álbum Rap

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Glorilla - Glorious

JID - God Does Like Ugly

Kendrick Lamar - GNX (GANADOR)

Tyler, the Creator - Chromakopia

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)

Huntr/x - Golden (GANADORA)

Jayme Lawson - Pale, Pale Moon

Miles Caton - I Lied to You

Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be

Rod Wave - Sinners

Mejor Videoclip

Clipse - So Be It

Doechii - Anxiety (GANADOR)

OK Go - Love

Sabrina Carpenter - Manchild

Sade - Young Lion

Mejor Película Musical

Devo - Devo

Diane Warren - Relentless

John Williams - Music by John Williams (GANADORA)

Pharrell Williams - Piece by Piece

Raye - Live at the Royal Albert Hall